PayPal хочет добавить функцию торговли акциями

Международная платежная система PayPal может добавить на свою платформу функцию торговли акциями, а также возможность открытия высокодоходных сберегательных счетов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления гендиректора компании Дэна Шульмана.

PayPal стремится стать новым финансовым суперприложением, наподобие китайских компаний Alipay и WeChat Pay, отмечает агентство. Планируется предусмотреть также возможность оплаты счетов и услугу обналичивания чеков. Платежная система ожидает, что к 2025 году число активных пользователей платформы достигнет 750 млн. Это вдвое выше текущего уровня.

Ранее сообщалось, что PayPal собирается расширить свое присутствие на рынке цифровых активов и в связи с этим рассматривает возможность покупки компаний, работающих в сфере криптовалют. Кроме того, платежный сервис первым из иностранных компаний стал 100-процентным владельцем китайской платежной платформы. В конце декабря он купил 30% акций китайского платежного сервиса Guofubao Information Technology (GoPay), остальные 70% компаний приобрела еще в 2019 году.

О том, как криптовалюты становятся полноценным финансовым инструментом, — в материале “Ъ”.