PayPal стала первой иностранной компанией, владеющей платежным сервисом в Китае

Американский платежный сервис PayPal первым из иностранных компаний стал 100-процентным владельцем китайской платежной платформы, пишет Reuters со ссылкой на данные китайских властей. PayPal в конце декабря купил 30% акций китайского платежного сервиса Guofubao Information Technology (GoPay), остальные 70% компаний приобрела еще в 2019 году.

Тогда PayPal стал первым иностранным сервисом, предоставляющим услуги онлайн-платежей в Китае. GoPay — довольно небольшой платежный сервис на фоне таких лидеров местного рынка, как Alipay или WeChat Pay, однако его приобретение поможет PayPal укрепить позиции на огромном китайском рынке онлайн-платежей. Только рынок мобильных платежей, уже в 2017 году достигавший объема $29,9 трлн, к 2023 году, по прогнозам компании Frost & Sullivan, вырастет до $96,7 трлн, а общее число пользователей таких сервисов вырастет до 956 млн человек.

Многие американские финансовые корпорации стремятся получить доступ к огромному и все еще достаточно закрытому китайскому финансовому рынку. Прошлым летом American Express первой из западных компаний получила лицензию на обслуживание платежей по кредитным картам в КНР, Visa и MasterCard также пытаются получить такие лицензии.

Яна Рождественская