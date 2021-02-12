В Кольцово открылся третий пункт тестирования на COVID-19

В международном аэропорту Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») начал работать пункт тестирования на коронавирус медцентра «КволитиМед». Он расположен на первом этаже терминала B и работает круглосуточно без выходных, сообщила пресс-службе аэропорта.

Лаборатория проводит анализ с помощью забора биоматериала методом ПЦР. Получить результаты тестирования можно в течение суток с момента сдачи. Скан результатов исследования на официальном бланке направляется на электронную почту в том формате, который прибывающие из-за рубежа обязаны загрузить на сайт Госуслуги в течение трех суток с момента пересечения границы.

Это третий пункт тестирования на территории аэропорта. Сдать анализы можно также в двух точках «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Напомним, с 8 февраля из аэропорта Кольцово возобновлено международное авиасообщение. После этого авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о старте продаж билетов на рейсы из Екатеринбурга в Ереван (Армения), Минск (Беларусь), Дубай (ОАЭ) и Ларнаку (Кипр). «Победа» заявила об открытии прямых рейсов из Екатеринбурга в Стамбул (Турция). Туроператор Coral Travel с 18 февраля запустит полетную программу из Екатеринбурга в Анталью (Турция), а с 13 февраля будут доступны перелеты в Занзибар (Танзания).