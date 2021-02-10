Прямые рейсы из Екатеринбурга в Анталью и Занзибар откроют в феврале

Туроператор Coral Travel запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Анталью (Турция) и Занзибар (Танзания), сообщила пресс-служба оператора. Перелеты в Занзибар начнут выполняться с 13 фераля, в Анталью — с 18 февраля. Полеты будет осуществлять авиакомпания Royal Flight.

Ранее правительство России разрешило с 8 февраля возобновить международные перелеты из аэропорта Кольцово. После этого авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о старте продаж билетов на рейсы из Екатеринбурга в Ереван (Армения), Минск (Беларусь), Дубай (ОАЭ) и Ларнаку (Кипр). «Победа» заявила об открытии прямых рейсов из Екатеринбурга в Стамбул (Турция).

Михаил Мананников