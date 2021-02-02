«Уральские авиалинии» в марте запустят прямой рейс из Екатеринбурга на Кипр

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов из Екатеринбурга в Ларнаку (Кипр), сообщила пресс-служба перевозчика. Рейсы будут выполняться с 7 марта по воскресеньям, с конца апреля частота полетов увеличится до двух раз в неделю.

Стоимость билета из Екатеринбурга в Ларнаку составит от 20 тыс. руб. «Перед вылетом ознакомьтесь с действующими ограничениями на въезд и мерами профилактики на сайте авиакомпании "Правила въезда в страны" и сайте посольства Республики Кипр», — говорится в сообщении компании

Ранее «Уральские авиалинии» сообщили об открытии с 14 февраля рейса из Екатеринбурга в Дубай, а также рейса Екатеринбург — Минск с 11 февраля. Как ранее писал “Ъ-Урал”, правительство России с 8 февраля открыло аэропорт Кольцово для международного сообщения.

Михаил Мананников