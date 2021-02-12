Байден: мы закупили достаточно вакцин, чтобы привить 300 млн американцев к концу июля

Президент США Джо Байден сообщил о подписании контракта на поставку еще 200 млн доз вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna. По его словам, к концу июля в стране будет достаточно запасов, чтобы обеспечить вакциной 300 млн американцев. Население США — около 330 млн человек.

«Сейчас мы на пути к тому, чтобы у нас было достаточно запасов для 300 млн американцев к концу июля»,— сказал господин Байден во время выступления в Национальных институтах здравоохранения (цитата по AP). Он добавил, что власти закупили достаточно вакцины, «чтобы привить всех американцев».

Президент назвал «патриотической ответственностью» ношение маски. По его словам, в январе умерло наибольшее число зараженных коронавирусом. Также господин Байден раскритиковал Дональда Трампа. По его мнению, 45-й президент не выполнил свою работу по подготовке к вакцинации американцев.

О сбоях в поставках вакцин в мире — в материале “Ъ” «Доктор Хаос».