Осторожно, акулы

Веками акулы считались самым страшным врагом человека на море. О них сочиняли легенды. Акулы были кошмаром рыбаков и мореплавателей, пугали читателей книг про пиратов. Акулы — популярные персонажи фильмов ужасов, начиная с культовых «Челюстей». Но в наше время сами акулы оказались в роли жертв, а человек стал их самым страшным врагом.

Идет охота на акул

Длиннокрылая акула. «Самая опасная из всех акул», по определению Жак-Ива Кусто. Еще в конце 1960-х эта акула была широко распространена, а сейчас стоит на грани исчезновения. Длиннокрылую акулу легко отличить по белым пятнам на кончиках плавников Фото: EPA / Vostock Photo

За последние полвека число акул и скатов в мировом океане сократилось на 71,1%. Таков печальный вывод исследования, опубликованного международной командой ученых в конце января 2021 года на сайте журнала Nature.

Расчеты были произведены на основе Глобального индекса живой планеты (Global Living Planet Index, составляется Всемирным фондом дикой природы, WWF) и Индекса Красной книги Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП). Первый измеряет численность популяций живых существ различных видов, второй определяет статус основных групп видов и оценивает риск исчезновения с течением времени.

Уменьшение популяции акул и скатов авторы исследования в первую очередь объясняют чрезмерным выловом. (Скаты относятся к тому же классу хрящевых рыб, что и акулы, поэтому во многих научных публикациях их объединяют.)

За минувшие полвека более чем в два раза выросло промысловое усилие таких орудий лова, как кошельковый невод и пелагический ярус (большинство акул вылавливается именно ими). В результате с 1970 года до настоящего времени промысловая нагрузка выросла в 18 раз. Пик вылова был достигнут в начале этого века. По разным оценкам, в начале 2000-х годов ежегодно в мире вылавливали от 63 млн до 273 млн акул.

Питер Бенчли, автор книги «Челюсти», экранизация которой положила начало жанру фильмов-ужасов про акул. За стеклом — бронзовая акула-молот, вид находится на грани исчезновения Фото: Paul Sakuma, AP

В Красной книге МСОП 24 из 31 видов акул и скатов отнесены к видам, находящимся под угрозой вымирания. Им присвоены категории охранного статуса «уязвимые», «находящиеся под угрозой исчезновения» или «находящиеся на грани исчезновения» (то есть риск их исчезновения в дикой природе в среднесрочной перспективе является соответственно высоким, очень высоким и чрезвычайно высоким). Еще в 1980 году под угрозой вымирания находилось только 9 видов.

В разных океанах снижение численности популяции акул проходило по-разному. В Атлантическом — число акул уменьшалось начиная с 1970 года, а после 2000-го стабилизировалось на низком уровне. В Тихом океане темпы снижения были высоки до 1990-го, затем замедлились. В Индийском океане на протяжении последних 50 лет наблюдается сильный непрерывный спад. В тропических широтах численность акул снизилась сильнее (на 87,8% с возможным разбросом от 79,8% до 94,3%), чем в умеренных (на 40,5% с возможным разбросом от 30,4% до 50,5%).

Гигантская акула-молот. В декабре 2019 года Международный союз охраны природы и природных ресурсов сменил ее охранный статус с «находящейся под угрозой исчезновения» на «находящуюся на грани исчезновения» Фото: Getty Images

В результате чрезмерного вылова снижение популяции происходило по классической схеме: вначале резко упала численность самых крупных видов, затем — видов среднего размера, а затем и видов малого размера. У видов с большей продолжительностью жизни и более поздним созреванием снижение численности сначала шло быстрее, чем у остальных. Однако у двух таких видов — белой акулы и атлантической сельдевой акулы — с начала столетия наблюдаются признаки восстановления популяции.

Какое будущее ждет акул Читать далее

Единственный вид, популяция которого за полвека выросла,— обыкновенная акула-молот. «Мы задокументировали вызывающее тревогу непрерывное снижение популяции акул во всем мире, в крупнейшей мировой экосистеме, на протяжении полувека, которое привело к беспрецедентному росту риска вымирания этих видов»,— пишут авторы исследования. Они также отмечают, что долгое созревание и медленные темпы размножения у многих видов акул и скатов препятствуют быстрому восстановлению их популяции.

Хотя численность больших белых акул в целом по миру снижалась на протяжении последних 50 лет, в отдельных регионах, например, на атлантическом побережье США, их поголовье стало восстанавливаться благодаря принятым природоохранным мерам Фото: Getty Images

Авторы исследования выступают за принятие строгих запретов на ловлю акул и установление научно обоснованных лимитов вылова. Дополнительные опасения вызывает угроза продовольственной безопасности в развивающихся странах с низким уровнем жизни, в которых акулы веками составляли важную часть рациона. Необходимо обеспечить этим людям альтернативные источники дохода и продовольствия.

Вырезать и выбросить

Мировой лидер по вылову акул — Индонезия (по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, FAO). На фото — «акулий» рынок на индонезийском острове Ломбок. Мясо одной акулы можно на нем купить примерно за $140 Фото: AFP

Одна из причин вылова акул — суп из акульих плавников. Это популярное праздничное блюдо китайской кухни. Рост экономики Китая и рост благосостояния его жителей способствовал увеличению спроса на плавники. Цена плавников зависит от их качества, размера и расположения на теле акулы. При оптовой продаже в Китае и на Тайване самые дешевые плавники могут стоить $26 за килограмм, цена на самые дорогие может превышать $600 за килограмм.

Главный центр мировой торговли акульими плавниками — Гонконг. На местном рынке представлены плавники 76 видов акул. Наиболее популярны плавники 14 видов, из которых 10 находятся под угрозой вымирания. В 2017 году неофициальный член исполнительного совета Гонконга Мартин Ляо (министр без портфеля.— “Ъ”) в запросе в Министерство защиты окружающей среды приводил следующие данные. За десять лет объемы поставок акульих плавников снизились на 50%. При этом резко возросло число случаев контрабандных поставок. С 2013 по 2017 год таможенная служба перехватила и конфисковала 23 партии акульих плавников, которые пытались ввезти с нарушением закона. Общий вес конфискованных плавников составил около 4 тонн. В 2019-м таможня перехватила 31 партию контрабандных плавников общим весом 12 тонн.

Коронавирусный 2020 год стал годом антирекордов. 28 апреля и 4 мая таможенная служба Гонконга конфисковала две партии сушеных акульих плавников по 13 тонн каждая. Общая стоимость двух партий составила 8,6 млн гонконгских долларов ($1,1 млн). И по весу, и по стоимости каждая партия превосходила все контрабандные поставки предшествующего года вместе взятые. Плавники поступили в двух контейнерах из Эквадора.

По оценке гонконгских властей, ради этих плавников было убито около 31 тыс. лисьих и 7,5 тыс. шелковых акул.

Оба вида находятся под угрозой исчезновения. В соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), торговля ими возможна только при наличии соответствующих разрешений. Оба груза поступили в Гонконг без таких разрешений. В сопровождающих документах было записано «сушеная рыба». Таможенников насторожил тот факт, что эта запись была сделана на испанском, а не на английском языке.

Страны и территории, где действуют полные или частичные запреты на добычу акульих плавников Читать далее

В 2018 году гонконгское законодательство было ужесточено. Виновным в торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения, без официальных разрешений грозит штраф в размере до 10 млн гонконгских долларов ($1,3 млн) и тюремное заключение сроком до 10 лет. Случаи привлечения нарушителей к ответственности редки. По официальной версии, из-за недостатка доказательств. В августе 2019 года были арестованы три туриста с Филиппин, в багаже которых были найдены 183 кг акульих плавников и 560 г сушеных морских коньков. В январе 2021-го все трое были приговорены к 18 месяцам лишения свободы. Что касается хозяина логистической компании, оформлявшей 26-тонный рекордный контрабандный груз в 2020-м, то он был арестован, но затем выпущен из тюрьмы под залог.

В сентябре 2020 года Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против 12 человек и двух компаний, занимавшихся торговлей наркотиками и незаконной торговлей дикими животными и отмыванием денег. В частности, преступной группировке, переправлявшей свой товар из Мексики в Китай через США, было предъявлено обвинение в добыче 6 тонн акульих плавников.

Страны и территории, в которых действуют запреты на торговлю акульими плавниками Читать далее

Чаще всего рыбаки, занимающиеся добычей плавников, просто отрезают их от живой акулы, после чего выбрасывают ее назад в море. Так как акуле, чтобы дышать, нужно постоянно плыть, без плавников она погибает. В некоторых странах с этой варварской практикой борются законодательно.

Еще один способ борьбы с чрезмерным отловом акул — запрет на торговлю супом из плавников. Ряд международных гостиничных сетей и многие авиакомпании добровольно взяли на себя такое обязательство.

В 2013 году власти Китая приняли решение о запрете подавать суп из акульих плавников (а также суп из ласточкиных гнезд и другие блюда из диких животных) на официальных приемах.

Детский день океана в Гонконге, 2013 год. Дети выстроились на пляже, образуя силуэт акулы с отрезанным плавником Фото: AFP

В ряде стран действуют запреты на торговлю акульими плавниками и, соответственно, супом из них — на общегосударственном или региональном уровне.

Почти все запреты, касающиеся добычи акульих плавников, были приняты в 2010-е годы. Можно ожидать, что в этом десятилетии число стран, ограничивающих этот промысел, вырастет.

Коронавирус против акул

Добываемый из печени акул сквален широко используется в фармацевтической и косметической промышленности Фото: Bill Natural Sources / amazon.com

В октябре 2020 года американская некоммерческая организация Shark Allies разместила на сайте www.change.org петицию с призывом прекратить использовать акул для создания вакцины от коронавируса. К началу февраля 2021-го петицию подписали более 125 тыс. человек.

Речь идет о сквалене — веществе, которое в промышленных масштабах добывается из печени рыб, в первую очередь из печени акул, а затем очищается для дальнейшего использования (сквален также можно экстрагировать из растений, в частности, в коммерческих масштабах сквален добывают из оливок.— “Ъ”).

Сквален содержится в различных пищевых продуктах, парфюмерно-косметических изделиях, лекарственных средствах, продаваемых без рецепта, биологически активных добавках.

Он также является компонентом некоторых адъювантов, добавляемых в вакцины для усиления иммунного ответа. В ряде европейских стран с 1997 года используется противогриппозная вакцина FLUAD, одна доза которой содержит около 10 мг сквалена. Адъюванты, содержащие сквален, добавляются также в различные экспериментальные вакцины.

Как утверждает актриса Гвинет Пэлтроу, крем для лица, содержащий в своем составе сквален, подходит для любого возраста Фото: Goop, Inc.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 5 февраля 2021 года клинические испытания проходят 63 вакцины от COVID-19, доклинические исследования — 177 вакцин. Озабоченность защитников акул вызывают 5 вакцин, в которых используется адъювант, содержащий сквален. Их разрабатывают GSK, Clover Biopharmaceuticals, Seqirus/University of Queensland/CSL, Medicago Inc. и Farmacologos veterinarios SAC/Universidad Peruana Cayetana Heredia.

По данным Shark Allies, ежегодно только ради добычи сквалена убивают 2,7–3 млн акул (по другим источникам, 1 млн).

Чтобы вакцинировать всех людей на Земле, используя вакцины с адъювантом, содержащим сквален, потребуется, по подсчетам Shark Allies, убить еще 490–536 тыс. акул. С одной стороны, маловероятно, что все люди будут привиты такими вакцинами, так что число акул, убитых ради вакцинации, может быть меньше. С другой стороны, если потребуется сезонная вакцинация, популяции акул грозит новая серьезная опасность. Shark Allies призывает использовать другие вакцины от нового коронавируса.

В гостях у акул

При дайвинге с акулами погружение в металлических клетках обеспечивает максимальную безопасность Фото: AFP

Многие дикие животные могут приносить людям больший доход, если их показывать туристам, а не убивать. Это относится и к акулам.

В апреле 2020 года коллектив исследователей из Индонезии и Великобритании опубликовал в научном журнале Frontiers in Marine Science статью с экономическими оценками «акульего» туризма в Индонезии. По их подсчетам, ежегодно эту страну посещает не менее 188 931 туристов, для которых главная цель визита или одна из его целей — наблюдение за акулами. На их долю в 2017 году приходилось не менее 7% от общих доходов страны от морского туризма, составляющих $1 млрд. В случае снижения популяции акул к 2027 году возможные потери в этом секторе туризма могут достичь уровня $127 млн в год. Не говоря уже об ущербе, который будет нанесен экосистемам.

Где нельзя ловить акул Читать далее

Исследование, проведенное в 2011 году учеными из Австралийского института морских наук и Университета Западной Австралии в Республике Палау, показало, что одна рифовая акула ежегодно приносит туристическому бизнесу $179 тыс., а в течение всей жизни — до $1,9 млн. В случае продажи темноперой серой акулы (самый крупный вид, обитающий у берегов Палау) средняя цена за мясо и плавники составила бы $108.

Коллектив ученых из Университета Западной Австралии под руководством Джоанны Циммерхакель опубликовал в 2018 году свои оценки влияния ныряния с аквалангом с наблюдением за акулами на туриндустрию Мальдивских островов. По мнению авторов исследования, снижение популяции акул может нанести ущерб в размере $24 млн в год, а рост популяции — приносить как минимум дополнительные $6 млн ежегодно.

Рядом с некоторыми видами акул можно находиться без клетки. В случае с серо-голубой акулой риск нападения на человека исключительно низок (по некоторым данным, отсутствует) Фото: Reuters

Согласно публикациям в египетской прессе, каждая акула в Красном море помогает дайвинг-операторам заработать $200 тыс., тогда как на рынке мясо акулы стоит 50 египетских фунтов ($3,2) за килограмм.

В опубликованной в 2013 году работе группы ученых из Университета Британской Колумбии под руководством Андреса Сиснероса-Монтемайор приводятся следующие оценки глобального «акульего» туризма. Ежегодно наблюдением за акулами занимаются 590 тыс. человек. На свое увлечение они тратят за год $314 млн, обеспечивая работой около 10 тыс. человек.

Из-за карантинных ограничений в связи с COVID-19 по дайвингу с наблюдением за акулами, как и по всей туристической индустрии, был нанесен сильнейший удар. Например, на Сейшельских островах лучший сезон для наблюдения за китовой акулой, крупнейшей из существующих сейчас видов акул, длится с сентября по ноябрь. В этом году число «акульих» туристов на архипелаге снизилось на порядок.

Система распознавания акул

Акула мако. Охранный статус — уязвимый вид. Опасна для человека. И наоборот Фото: Richard Vogel, AP

СМИ любят сообщать о всех случаях нападения акул на людей, так что может сложиться впечатление, что это очень распространенное явление. Но оно будет ошибочным. По данным сайта Tracking Sharks, в 2020 году официально сообщалось о 78 случаях нападений акул на людей. 14 из них можно считать спровоцированными (пострадавший занимался рыбалкой, подводной охотой, кормлением акул). Число погибших стало самым высоким с 2013 года — 12 человек. Из этих 12 восемь человек погибли в Австралии (самый высокий для страны показатель с 1934-го), трое в США и один в районе острова Сен-Мартен в Карибском море.

С начала 2021 года в мире зарегистрировано 10 случаев нападения акул на людей, один из них со смертельным исходом — в Новой Зеландии.

Сообщалось также о смерти новозеландского туриста в Австралии, но расследование обстоятельств его гибели показало, что он скончался в воде от естественных причин, и лишь потом акула искусала его труп.

Музей естествознания штата Флорида ведет базу данных, содержащую сведения о нападении акул на людей с XVI века. В отчете за 2020 год говорится о 129 нападениях (в том числе 39 спровоцированных) и 13 погибших.

Обыкновенная морская лисица. Охранный статус — уязвимый вид. В штате Массачусетс уже 34 года проводится Североатлантический турнир «Акула-чудовище» (North Atlantic Monster Shark Tournament) — «некоммерческое мероприятие, направленное на распространение научных знаний о необходимости поддержания баланса и устойчивости морских ресурсов, а также защите рыбаков от любых попыток ограничить их право ловить рыбу» Фото: Getty Images

Если сравнивать со смертностью от других причин, эти цифры очень низки. Так, по данным ВОЗ, от укусов ядовитых змей погибает 220–380 человек в день, то есть на порядок больше, чем от акул в год.

Но можно ли свести к нулю или хотя бы еще сильнее снизить число людей, убитых акулами? А если да, то каким способом? Эту проблему рассмотрела в своей работе группа исследователей из австралийских университетов Вуллонгонг и Ньюкасл под руководством Кая Адамса. Они напоминают, что в прошлом в разных странах мира проводились кампании по отлову акул в прибрежных водах с их последующим забоем или передислокацией. Все эти кампании были прекращены в связи с «неприемлемыми экологическими, социальными и/или экономическими издержками», отмечается в исследовании.

Австралийские ученые предлагают нелетальный метод контроля за акулами — с помощью камер, установленных на дирижаблях.

Камера автоматически фиксирует появление акулы и передает информацию спасателю на пляже. Проведенный авторами работы опрос на пляже показал, что большинство людей положительно оценивают такой подход. 84% респондентов сообщили, что благодаря дирижаблям с камерами они ощущают себя в большей степени в безопасности.

Акция протеста против кампании по отлову акул в Перте, столице штата Западная Австралия. С января по апрель 2014 года было поймано 172 акулы, 68 из которых были убиты. Кампания была прекращена в конце того же года Фото: Getty Images

Что касается акул, то говорить об их безопасности пока рано. Хотя в мире есть места, где закон на их стороне.

Алексей Алексеев