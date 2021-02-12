Какое будущее ждет акул

Один из авторов статьи в журнале Nature Евгений Романов, руководитель проекта Технического центра по исследованию и рациональному использованию водных живых ресурсов острова Реюньон (CAP RUN — CITEB (Centre technique de recherche et de valorisation des milieux aquatiques)) ответил на вопросы “Ъ”.

— Можете ли вы дать прогноз на ближайшее будущее, скажем, на 5–10 лет. В случае если ничего не изменится, грозит ли каким-то видам акул переход из статуса endangered («находящиеся под угрозой исчезновения») в critically endangered («находящиеся на грани исчезновения»)?

— Да, грозит. Но назвать конкретные виды сложно. Беспокоит ситуация с лисьими акулами (Alopias pelagicus, Alopias superciliosus) и с большеголовой молот-рыбой (Eusphyra blochii). Возможно, это следующие кандидаты на статус «находящиеся под угрозой исчезновения».

— В статье в Nature описана очень тревожная ситуация. Насколько, на ваш взгляд, реально ее изменить?

— Ситуация действительно тревожная, но пока в мире много голодных людей, изменить что-либо не представляется возможным. В ближайшей перспективе я не вижу, чтобы рекомендации региональных комиссий по рыболовству, направленные на снижение промыслового усилия, начали работать. Технические возможности уменьшить прилов нецелевых видов в пелагическом промысле весьма ограничены или отсутствуют. Запрет вылова определенных видов работает, как правило, плохо из-за высокой смертности при вылове и низкой выживаемости особей, выпущенных живыми. Так что не следует ожидать улучшения ситуации в глобальном масштабе. На региональном уровне (примеры приведены в статье) возможно изменение тренда и даже улучшение состояния популяций некоторых видов акул, но все зависит от доброй воли всех стран, вовлеченных в морское рыболовство, их желания и способности принять меры по сохранению видов и сделать эти меры действенными, а не «бумажными».