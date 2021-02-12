Где нельзя ловить акул

Страны и территории, в которых действует полный запрет на вылов акул и скатов: Американское Самоа, Багамские Острова, Бонайре и Саба (особые общины Королевства Нидерландов), Бруней, Виргинские Острова (Великобритания), Гондурас, Египет, Израиль, Каймановы Острова, Мальдивские Острова, Маршалловы Острова, Новая Каледония, Острова Кука, Палау, Республика Конго, Саудовская Аравия, Синт-Мартен (государство в составе Королевства Нидерландов), Теркс и Кайкос, Токелау, Федеративные Штаты Микронезии, Французская Полинезия.

Запреты на вылов акул и скатов отдельных видов в определенное время года на части территории прибрежных вод действуют в следующих странах: Индонезия, Кирибати, Коста-Рика, Кувейт, Мадагаскар, Мальдивские Острова, Мозамбик, ОЭА, Эквадор.