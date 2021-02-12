Страны и территории, где действуют полные или частичные запреты на добычу акульих плавников

Запрет на добычу акульих плавников в территориальных водах, а для зарегистрированных на территории страны судов по всему миру: все страны Евросоюза и Великобритания.

Запрет на добычу в территориальных водах: Гамбия, Гвинея, Гондурас, Кабо-Верде, Новая Зеландия, Панама, Сальвадор.

Требование к доставке тел акул на берег с неотделенными плавниками: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Индия, Испания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Объединенные Арабские Эмираты, США, Сьерра-Леоне, Тайвань, Чили.

Требование к нахождению тел акул на борту корабля с неотделенными плавниками, а также запрет на вылов в территориальных водах: Новый Южный Уэльс (штат Австралии).

Отделение акульих плавников на борту корабля возможно лишь по особому разрешению: Сейшельские Острова.

Запрет на добычу плавников: Белиз, Габон, Доминиканская Республика, Коморские Острова, Намибия.

Требование доставлять тела акул на берег, транспортировать, продавать, избавляться от них только целиком: Оман, ЮАР.