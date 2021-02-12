Страны и территории, в которых действуют запреты на торговлю акульими плавниками

Запрет на экспорт: Индия.

Запрет на экспорт плавников без документов, доказывающих продажу остального мяса: Никарагуа.

Запрет на импорт: Коста-Рика.

Запрет на экспорт и импорт: Канада.

Запрет на торговлю: Багамские Острова, Маршалловы Острова, Кирибати, Новая Каледония, Французская Полинезия.

Запрет на хранение и торговлю: Американское Самоа, Британские Виргинские Острова, Гуам, Канада (около 20 городов), Кирибати, Острова Кука, Северные Марианские Острова, США (только штаты Вашингтон, Гавайские острова, Делавэр, Иллинойс, Калифорния, Массачусетс, Мэриленд, Невада, Нью-Гемпшир, Нью-Йорк, Орегон, Род-Айленд (запрет не распространяется на катранов), Техас.