Собянин ожидает дальнейшего улучшения ситуации с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил тренд на улучшение эпидемической ситуации в столице и выразил надежду, что он сохранится. По словам главы города, если произойдет новый всплеск заболеваемости, он не станет критичным.

«Судя по тому, что происходит, по той динамике, по количеству переболевших уже и возможности вакцинироваться, что тоже очень важно, я надеюсь, что тренд на улучшение ситуации… будет продолжаться,— сказал господин Собянин в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).— Если даже какой-то и будет всплеск, то он не будет критичным, и мы его переживем и дальше будем выходить из пандемии, заниматься привычными делами и вести привычный образ жизни».

В России стабильно сокращается суточный прирост числа заболевших коронавирусом. Сегодня, 11 февраля, было выявлено новых 15 038 случаев заражения. До второй волны такие значения фиксировались только в октябре, затем эпидемическая обстановка сильно ухудшилась. Тренд на улучшение ситуации с коронавирусом наблюдается и в Москве. Власти связывают позитивную динамику с начавшейся вакцинацией.

В конце января столичная мэрия отменила почти все коронавирусные ограничения в городе. В частности, отменен запрет на работу с 23:00 до 6:00 для предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других развлекательных заведений. Кроме того, стало лишь рекомендательным требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу.

Может ли вакцинация стать обязательной в городах-миллионниках — в материале “Ъ” «Прививка — вторая натура».