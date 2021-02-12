Сам себя избирал, сам себя и уйду Александр Лукашенко решил смениться когда-нибудь не сейчас

В Минске в четверг начало работу Всебелорусское народное собрание, которое, как надеются власти, позволит вывести страну из политического кризиса. Первые четыре часа мероприятия были отданы для выступления человеку, которого многие считают виновником сложившейся ситуации, Александру Лукашенко, чья победа на президентских выборах в августе 2020 года была поставлена под сомнение, что спровоцировало масштабные протесты. В своей речи лидер Белоруссии успел сказать почти все, включая главное: проект новой конституции будет вынесен на референдум в начале 2022 года. А после ее принятия, как обещал ранее господин Лукашенко, президент Белоруссии должен смениться.

Всебелорусское народное собрание (ВНС) проходит уже в шестой раз, но впервые оно привлекло такое внимание в стране и за рубежом. Первоначально это было мероприятие, напоминающее съезды КПСС и советскую традицию обсуждения на них планов на «пятилетку». Однако от ВНС 2021 года ждут не столько экономических, как обычно случалось, а скорее политических решений. На их обсуждение отведено два дня — 11 и 12 февраля.

Напомним, что в августе и сентябре 2020 года, когда в Минске не прекращались протесты против результатов президентских выборов, Александр Лукашенко дал понять, что не уйдет в отставку, пока в стране не будет разработана новая конституция, предполагающая сокращение властных полномочий президента. А в октябре он заявил: «Первый этап, где мы должны доложить населению о нашей работе в этом направлении,— Всебелорусское народное собрание». Эти привлекло к рутинному, по сути, событию повышенное внимание.

Правда, тех, кто ждет от ВНС глобальных и быстрых перемен, господин Лукашенко уже успел разочаровать.

«Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, конституцию менять не уполномочено и не будет»,— сказал он 31 декабря 2020 года. А в январе 2021 года в интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде признался, что поправки к конституции на ВНС только «могут быть обозначены», если «делегаты будут к этому готовы».

Открывая собрание, Александр Лукашенко выступал в течение четырех часов. И главных слов, о конституции, пришлось ждать долго — они прозвучали только в конце речи. «В течение этого года проект конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года как минимум, я думаю, мы справимся, мы внесем его на всенародное голосование, на референдум»,— объявил президент Белоруссии.

«Забегая вперед, скажу про перераспределение полномочий. Для того чтобы их перераспределить… Мы уже начали это делать: президент — правительство, президент — парламент, губернаторы — местные органы власти… Мы уже начали, целый план на столе у президента лежит. После Всебелорусского народного собрания мы продолжим более интенсивно это делать»,— продолжил он. Тем не менее белорусский лидер убежден, что «страна должна оставаться президентской республикой».

Это заявление можно считать первым относительно конкретным обозначением сроков ухода Александра Лукашенко с поста. О том, что после принятия новой конституции он не будет президентом, господин Лукашенко говорил еще в ноябре.

Однако в четверг он выдвинул еще ряд условий, одно из которых должно послужить страховочным механизмом от слишком резких перемен.

«Главное мое условие исхода из власти: в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать мнение в рамках закона. Второе условие: если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента, упасть не может. Вот поэтому я предложил Всебелорусское народное собрание сделать конституционным органом. Вся власть будет у вас — даже без меня».

«Заявления о конституции мало добавляют к тому, что мы уже слышали от Лукашенко на эту тему,— заявил “Ъ” белорусский политический аналитик Артем Шрайбман.— Детали реформы неясны, формулировки Лукашенко позволяют свернуть с обещанного пути на многих развилках. Например, он выставил два условия для транзита власти — конец протестов и гарантии безопасности его сторонникам. Но представить себе, что в течение продолжительного времени в Беларуси при Лукашенко вообще не будет протестов, практически невозможно. Нестабильность всегда может быть поводом для нового откладывания реформ.

Но дедлайн по референдуму на начало 2022 года — это хоть какая-то конкретика, вопрос в том, устроит ли она белорусское общество и Москву».

Тему отношений с Москвой господин Лукашенко тоже затронул: он призвал не «перепрыгивать через этапы» строительства Союзного государства и намекнул, что внешние силы, которые сейчас якобы «раскачивают Россию», могут захотеть «синхронизировать» акции протеста в РФ с белорусскими митингами, что «подтверждает нацеленность внешних сил в том числе и на срыв интеграционных проектов».

Нашлись у Александра Лукашенко слова и в адрес его оппонентов. Белорусским госслужащим и общественным деятелям, которые в прошлом году решили, что его правление закончено, он дал метафорический совет «не переобувать летнюю обувь на зимнюю, когда на улице дожди». А западным политикам, критикующим Белоруссию, президент сказал, что «после штурма Капитолия, жестких разгонов демонстраций в Польше, Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах, заточения людей в темницах карантина, они не имеют ни политического, ни морального права указывать, как жить и управлять государством».

Помимо Александра Лукашенко в ВНС приняли участие еще 2,7 тыс. человек, среди которых политики, руководители разных уровней, представители рабочих коллективов и общественные деятели. Правда, представителей оппозиции среди них не было: большинство политических сил, среди которых, по данным издания Onliner.by, был и Координационный совет, получили приглашения, но проигнорировали их.

Зато приглашение приняла бывший депутат и экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая. Она известна достаточно резкими заявлениями в адрес власти, однако другие оппозиционеры все равно называют ее спойлером, имитирующим борьбу с властью и тем самым легитимизирующим ее.

Бывший депутат и экс-кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Так или иначе, по телевидению выступление госпожи Канопацкой не показали. Как только ей предоставили слово, в эфире «Белтелерадиокомпании» запустили выпуск новостей, в котором сказали, что первый день ВНС закончился. Судя по тексту выступления, который предоставила “Ъ” сама госпожа Канопацкая, в зале прозвучали следующие слова: «Мы все видим: белорусское общество разделено на две части. Одна часть — это вы, сторонники действующей власти, вторая часть — это мы, ее политические оппоненты.

Сегодняшнее мероприятие можно смело назвать “слетом победителей”. Да, в этом электоральном цикле вы оказались сильней, сплоченней, организованней. Вас оказалось больше, вам было что терять, и вы победили».





По словам политика, в один момент возникла развилка: «Потеря нашей государственности и суверенитета в ходе гражданского противостояния, организованного внешними силами, либо признание вашей победы. Я и мои сторонники, безусловно, предпочтем второе».

Под внешними силами Анна Канопацкая имела в виду «юридические и физические лица российской юрисдикции», которые якобы пошли на «беспрецедентное вмешательство» в процесс выборов. Стоит напомнить, что подобные обвинения в прошлом году звучали и от самого господина Лукашенко. «Лукашенко был готов к конституционным изменениям еще за год до начала президентской кампании,— пояснила Анна Канопацкая “Ъ”.— Под это формировался абсолютно стерильный состав Палаты представителей VII созыва, в котором даже духа оппозиции не осталось. Однако события электоральной кампании, и в первую очередь вмешательство в этот процесс околокремлевских олигархических структур, эти планы существенно изменили».

Среди предложений, высказанных Анной Канопацкой на ВНС, было создание «межведомственной комиссии», которая оценит экономический ущерб от действий российских структур. При отказе от компенсаций, как считает госпожа Канопацкая, нужно будет «рекомендовать президенту Республики Беларусь отозвать свою подпись под Союзным договором, а решение вопроса передать в судебные инстанции». Впрочем, учитывая возможность того, что Минск попросит у Москвы дополнительный кредит в размере $3 млрд (см. “Ъ” от 11 февраля), такой вариант на текущий момент представляется фантастическим.

Кирилл Кривошеев