Баллоны не выдержали давления

Власти впервые в суде лишили резидента особой экономической зоны «Липецк» права работать на площадке. Арбитражный суд региона расторгнул соглашение ОЭЗ с ООО «Энкей Рус», которое совместно с южнокорейской корпорации ENK собиралось за 3,4 млрд руб. возвести производство газовых баллонов высокого давления. Получившая право на льготы компания так и не приступила к проекту и должна заплатить штраф, считают местные власти. Публичный спор может повредить инвестиционной привлекательности ОЭЗ, опасаются собеседники „Ъ“.

Арбитражный суд Липецкой области вчера сообщил об удовлетворении заявления управления инвестиций и инноваций администрации региона, требовавшего признать расторгнутым соглашение о реализации ООО «Немецкие энергетические технологии» (до переименования — ООО «Энкей Рус») проекта на территории ОЭЗ «Липецк». За нарушение условий соглашения с инвестора взыскан штраф в 5 млн руб. Эта компания, близкая экс-депутату Госдумы от «Единой России», в прошлом главе ингушского реготделения партии и бывшему топ-менеджеру «Лукойла» Мухарбеку Аушеву, планировала создать вместе с южнокорейской корпорацией ENK предприятие полного цикла по выпуску газовых баллонов высокого давления за 3,4 млрд руб.

В «Энкей Рус» ранее заявляли “Ъ-Черноземье”, что проект не реализуется из-за конфликта с южнокорейским партнером, который «не оплатил участие в уставном капитале и перестал выходить на связь». В 2018 году господин Аушев смог расторгнуть в липецком арбитраже договор с корпорацией ENK о продаже ей 30% в юрлице проекта. При этом представители инвестора отмечали «доброжелательность властей и руководства ОЭЗ».

В ноябре 2019 года управление инвестиций и инноваций выявило нарушение условий соглашения с инвестором: несмотря на то что компания получила право на льготы по налогам и обязательным платежам в бюджет, производственная деятельность ею не велась, инвестиции в заявленном объеме не осуществлялись. В адрес компании было направлено уведомление, но нарушения так и не устранили. По условиям соглашения компания должна выплатить штраф в размере 5% от суммы капитальных вложений, но не более 5 млн руб.

В ходе разбирательства с властями компания, судя по материалам дела, не направляла в суд никаких ходатайств со своей позицией, а ее представители не приходили на заседания

Вчера представители инвестора также публично не комментировали завершение процесса.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Немецкие энергетические технологии» (до мая 2020-го — ООО «Энкей Рус») зарегистрировано в Грязях Липецкой области в 2015 году. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство бочек и аналогичных емкостей. Гендиректором выступает Михаил Виноградов, ранее им был Мухарбек Аушев. Экс-депутату Госдумы, по данным на май 2020 года, принадлежит 50% юрлица, другую половину контролирует немецкий инвестиционный холдинг RavenGroup GmbH. Финпоказатели компания не раскрывала.

Это первый в регионе случай, когда резидента ОЭЗ лишили статуса именно таким образом, однако далеко не единственный в России, следует из реестра резидентов Минэкономразвития РФ. Гендиректор ОЭЗ Дмитрий Дударев подчеркнул, что «Энкей Рус» за шесть лет резидентства «не приступил ни к строительству предприятия, ни даже к согласованию его проектной документации». «После этого администрацией области было принято соответствующее решение. Мы, как и все наши резиденты, нацелены на эффективную работу и рост экономического потенциала региона. Несколько лет отказывали потенциальным инвесторам, которым был интересен участок земли под проектом “Энкей Рус”, ведь он находится в центре Грязинской площадки ОЭЗ и к нему проложены все коммуникации», — пояснил господин Дударев.

Знакомый с реализацией проекта «Энкей Рус» источник “Ъ-Черноземье” считает, что взаимоотношения в рамках проекта господина Аушева можно было бы урегулировать без публичного суда. «Бывший депутат Госдумы — серьезный и ответственный человек, у которого есть еще несколько проектов в других сферах бизнеса и других регионах. В Липецке он предпринимал все усилия, но сложно сказать, что произошло в отношениях с корейцами. Думаю, что можно было бы спокойно договориться, чтобы компания отказалась от статуса без суда, — считает собеседник “Ъ-Черноземье”. — Такой шум инвесторов не привлечет. А требовать штраф — это тоже не выход из положения в масштабах ОЭЗ».

В самой остановке проекта «Энкей Рус» нет ничего экстраординарного, добавил источник в региональной власти: «В российских ОЭЗ в среднем не реализуются 30% заявленных проектов. Но также нередки случаи, когда на проблемные объекты и участки находят новых инвесторов, в “Липецке” именно так были созданы производства Bettermann и Schlumberger».

Сергей Калашников