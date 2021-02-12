Что может побудить россиян есть больше баранины, утки и других пока нишевых видов мяса, “Ъ” рассказала заместитель гендиректора группы «Дамате» Дарья Лащенко.

— В «Дамате» заявляли, что не планируют в ближайшее время выходить на массовые рынки курицы, свинины и говядины, сосредоточившись на нишевых сегментах. Почему?

— В нишевых сегментах сейчас наметился рост потребления. Так, например, потребление индейки было 0,5 кг на человека в год, сейчас оно выросло до 3 кг, а совокупное производство достигло 300 тыс. тонн. Рынок баранины оценивается на уровне 200–220 тыс., утки — примерно 50 тыс. тонн. То есть сейчас это нишевые истории, которые интересно развивать.

— Что для этого требуется? Опыт советской пищевой промышленности будет бесполезен, нужна модернизация?

— Разумеется. В советское время овцеводство традиционно ориентировалось на производство шерсти, а мясные качества были второстепенными. Чтобы развивать промышленное производство, необходимо завозить и выращивать именно мясные породы. Аналогичная ситуация с уткой — необходимо превращать ее из птицы в подсобном хозяйстве в промышленную историю с иными вкусовыми качествами.

— Как ритейлеры относятся к новым категориям, прежде всего к их допуску в магазины у дома, где ассортимент исходно обедненный?

— Еще недавно в магазинах у дома было почти невозможно купить даже индейку. Причин несколько: небольшой объем производства, слабая дистрибуция и отсутствие продукта, вписывающегося в целевую аудиторию. Когда ритейлер ставит товар на полку, он должен соответствовать ожиданиям покупателей по цене и качеству, генерировать трафик.

— Ввести баранину и утку на полки слишком сложно?

— В первую очередь фактически отсутствует предложение. Это мясо традиционно покупалось на рынках, большими объемами. Сделать это в шаговой доступности сложно.

Задача в том, чтобы превратить баранину и утку из продуктов праздничных в повседневные. В том числе сделать их простыми в приготовлении. Мы вошли в эпоху разумного потребления. Потребитель хочет разнообразного питания, благодаря чему в том числе индейка и нашла свою нишу, заменив другие виды мяса.

— Нишевые виды мяса дороже курицы и свинины. Как этот сегмент может реагировать на снижение спроса и его перераспределение в пользу более дешевого белка?

— Вопрос, сколько потребитель может купить мяса, чтобы разнообразить свой рацион. Потому что купить порцию на ужин — это не так дорого. Покупатель берет упаковку и знает, что сегодня на ужин из трех человек он приобрел три стейка, лишнего не осталось, замораживать ничего не надо, цена ужина небольшая.

Но, например, утка, по данным Nielsen, на 80% продается в тушке, потому что традиционно ее запекают целиком. Но вдвоем утку не съесть, лучший вариант — продавать два окорочка. Ничего не остается лишнего, не надо собирать семью и готовить полтора часа. Утка становится удобным продуктом на каждый день.

— То есть у развития производства баранины и утки есть перспективы? Оно будет расти?

— Мы считаем, что спрос будет расти с развитием цивилизованного и комфортного для потребителя предложения. Если в магазине у дома можно будет купить любой вид мяса в удобной упаковке и ожидаемого качества, объемы продаж увеличатся. Плюс дистрибуция. Мы прошли этот путь с индейкой, сейчас ее можно купить по всей стране. Такой же путь можно пройти с бараниной и уткой.

— HoReCa может стать источником дополнительной дистрибуции и есть ли сложности с продвижением?

— В этом сегменте есть спрос на утку и баранину. Плюс, что через рестораны и бары можно знакомить потребителей с продуктом. Ведь одно время именно там мы попробовали пасту, роллы и другие продукты, которые легко готовим дома. Такой же путь можно пройти с уткой и бараниной, поскольку HoReCa может сделать продукты модными.

Интервью взял Алексей Полухин