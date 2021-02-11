Virgin Orbit проведет первый коммерческий запуск в космос с помощью ракеты с борта самолета

Космическая компания Virgin Orbit объявила, что ее первый коммерческий запуск с помощью системы LauncherOne состоится для польской компании SatRevolution. LauncherOne может запускать на околоземную орбиту спутники весом до 500 кг с борта лайнера Boeing 747–400. Ранее в январе 2021 года компания со второй попытки провела первый успешный запуск новой системы.

В конце года в космос будут запущены спутники компании SatRevolution под названиями STORK-4 и STORK-5 (MARTA). Они предназначаются для оптического и мультиспектрального зондирования Земли для сельскохозяйственных нужд. В будущем в компании рассчитывают запустить до 14 спутников для потребителей из США, Польши и других стран. В 2019 году Virgin Orbit и SatRevolution уже договорились о совместной разработке и отправке на Марс первых в мире коммерческих спутников в 2022 году.

Евгений Федуненко