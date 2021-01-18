Virgin Orbit запустила в космос ракету с борта самолета

Космическая компания Virgin Orbit Ричарда Брэнсона со второй попытки успешно запустила в космос ракету с борта лайнера Boeing 747-400. Ракета со спутниками NASA была запущена из-под крыла самолета-носителя Boeing под названием Cosmic Girl. Об успешном запуске компания объявила в Twitter.

Благодаря системе LauncherOne Virgin Orbit может запускать на околоземную орбиту спутники весом до 500 кг. В компании надеются, что в будущем смогут осуществлять регулярные коммерческие запуски. Это была вторая попытка Virgin Orbit запустить ракету в космос с самолета. Первый тестовый запуск в мае 2020 года оказался провальным — тогда ракета упала из-за неисправной работы двигателей первой ступени.

Virgin Orbit является частью компании Virgin Galactic, планирующей заниматься космическим туризмом.

Евгений Федуненко