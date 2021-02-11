Число выявленных за сутки случаев COVID-19 в России выросло до 15 тыс.

За последние сутки в России зарегистрировано 15 038 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Накануне впервые с 17 октября выявили менее 15 тыс. заболевших — 14 494 (+3,75%). Общее число заразившихся достигло 4 027 748.

Больше всего новых случаев за сутки:

Москва — 2040 (всего 950 517),

Санкт-Петербург — 1127 (349 740),

Московская область — 721 (202 477),

Нижегородская область — 454 (89 557),

Воронежская область — 363 (62 272).

Умерли за последние сутки 553 человека (накануне — 536; +3,17%), всего за время пандемии — 78 687. Выздоровел 21 961 человек, всего — 3 538 422.

Где больше всего умерших:

Москва — 61 человек (всего 14 160),

Санкт-Петербург — 61 (10 298),

Московская область — 34 (4147),

Ростовская область — 27 (2884),

Воронежская область — 23 (1719).

Россия занимает пятое место в мире по количеству заболевших за время пандемии. Первые четыре строчки занимают США (27,3 млн), Индия (10,9 млн), Бразилия (9,6 млн) и Великобритания (почти 4 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

В России с 18 января идет массовая вакцинация против коронавируса. Привиться пока можно препаратом «Спутник V». В Центре им. Гамалеи (разработчик вакцины) накануне сообщили, что прививку сделали около 2,2 млн россиян. По оптимистичному сценарию, до середины лета может быть охвачена основная часть населения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее говорила, что когда удастся охватить 60% населения, ситуация с коронавирусом станет полностью контролируемой.

Подробнее о вакцинации — в материале “Ъ” «Прививка — вторая натура».