11 февраля, четверг
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Леонид Волков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Литва отказалась выдать Леонида Волкова по запросу России

Власти Литвы не будут задерживать по запросу России руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова, сообщило Associated Press со ссылкой на министра внутренних дел страны Агне Билотайте. В России в отношении господина Волкова возбуждено дело о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям (151.2 УК РФ), то есть к участию в акциях протеста 23 января, он объявлен в межгосударственный розыск и заочно арестован.

«Использование международных инструментов для политически мотивированного преследования является неправильной практикой»,— цитирует агенство слова господина Билотайте.

По версии СКР, господин Волков знал, что митинги 23 января не были согласованы, и тем не менее 21 января разместил на YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним участвовать в них «в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников». По предъявленному ему обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы. Сам господин Волков покинул Россию в 2019 году.

О реакции сторонника Алексея Навального на обвинения — в материале “Ъ” «Леонид Волков розыска не боится».

Комментарии

Архив

наглядно