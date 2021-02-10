Путин рассказал, что предлагал Макрону помощь РФ по анализу образцов Навального

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главными редакторами российских СМИ, что предлагал своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону принять экспертов из РФ, чтобы изучить образцы после предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального. Господин Макрон отказался, сказал Владимир Путин.

По словам российского президента, он заверял французского лидера, что в случае обнаружения «хоть чего-то» будет заведено уголовное дело. Также господин Путин предлагал принять зарубежных экспертов и исследовать образцы в России. От этого господин Макрон тоже отказался, передает «РИА Новости» слова участника встречи.

Напомним, в августе Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. В тяжелом состоянии его доставили в ближайшую больницу, затем отправили лечиться в Германию. Врачи берлинской клиники «Шарите» заявили об отравлении оппозиционера. Пройдя лечение, 17 января господин Навальный вернулся в Москву, где его задержали прямо в аэропорту. Через две недели суд отправил его в тюрьму на два года и восемь месяцев, заменив его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В стране начались протесты сторонников политика. Господин Макрон назвал реальный срок Навальному ужасной ошибкой.

О возможных новых санкциях из-за приговора Алексею Навальному — в материале “Ъ” «Запад перебирает инструменты давления».