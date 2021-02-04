Запад перебирает инструменты давления

Российский МИД требует прекратить попытки вмешательства во внутренние дела на фоне риска новых санкций. Евросоюз же, наоборот, готовится их обсуждать. Отправка оппозиционера Алексея Навального в колонию стала причиной не только дипломатических споров, но и новых призывов к антироссийским санкциям. Евросоюз обсудит их в конце месяца, Вашингтон — на этой неделе. Тем временем дипломаты Чехии вызвали в МИД российского посла и выразили ему протест в связи с арестом Алексея Навального. В российском внешнеполитическом ведомстве в ответ возмутились. Иван Якунин поговорил с экономистами и выяснил, ждать ли доллар по 100 руб. и оформлять ли карту «Мир».

Несмотря на шквал осуждающих комментариев со стороны Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона, Бориса Джонсона и американского Госдепартамента, ни Европа, ни США до сих пор не анонсировали, какие именно меры готовы применить против Москвы. Но из риторики понятно, что новые ограничения последуют. Первый зампред совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев готовится к валютным колебаниям: «Это в первую очередь скажется на национальной валюте и на российском фондовом рынке. Он никогда не пользовался особым доверием, только последние 10-15 лет воспринимался как спекулятивная площадка для краткосрочных каких-то вложений. Но сейчас ситуация может быть еще хуже. При этом нас уже отрезали от технологий, от интеграционного процесса».

Взгляд Сысуева можно назвать оптимистичным. Если Запад выберет инструментом давления экономические санкции, новых объектов для атаки довольно много, уверен экономист Сергей Алексашенко: «Могут вернуться к тому, что уже обсуждалось и что в какой-то момент отложили в сторону — к запрету американским инвесторам и, следовательно, большинству европейских инвесторов на вложения в российский рублевый государственный долг, новые размещения. Это будет достаточно сильным ударом по планам Минфина занимать деньги на финансовом рынке, потому что нерезиденты примерно треть портфеля держат у себя. Дальше, опять-таки из обсуждаемого, можно запретить SWIFT для российских банков, и это означает, по большому счету, что российские банки не смогут работать на западных финансовых рынках, и у россиян, у которых есть платежные карты Visa, MasterCard, American Express, они перестанут работать».

Как Алексей Навальный получил реальный срок Читать далее

Впрочем, ситуация с Алексеем Навальным скорее лежит в сфере прав человека, а за их нарушение предусмотрены не экономические, а персональные санкции. Экономист Андерс Ослунд, который участвовал в составлении «кремлевского списка», напомнил “Ъ FM”, что несколько дней назад соратник Навального Владимир Ашурков направил письмо новому президенту США Джо Байдену. Там перечислены 35 человек, в отношении которых он просит ввести санкции. «Все здесь отнеслись к этому очень серьезно. В списке семь крупных бизнесменов, включая Романа Абрамовича, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главу ВЭБ Игоря Шувалова и Андрея Костина, который уже под санкциями, а также Владимира Соловьева как крупнейшего российского пропагандиста. Также упомянуты Бортников и Патрушев, которых считают друзьями Путина еще со времен работы в Санкт-Петербурге. Думаю, примерно этих людей мы и увидим в черном списке. Их активы на Западе заморозят и откажут в визах»,— предполагает Ослунд.

Такой сценарий можно назвать компромиссным для российской экономики. Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев говорит, что от персональных санкций доллар до сотни не взлетит: «С одной стороны, да, есть политические риски, которые будут давить на рубль совершенно точно. И если в санкционном списке окажутся именно крупные российские бизнесмены, то это давление усилит. Я не думаю, что этого хватит, чтобы до сотни добить. Растут цены на нефть, и они отчасти сдерживают это давление и политический риск. Но если это будут просто санкции против чиновников по “акту Магнитского”, то это рынок не заметит».

Но есть еще один объект, который может пострадать от новых санкций, — это «Северный поток-2». Его прежде критиковали Польша, Чехия, Латвия. Теперь и во Франции заявили, что могут рассмотреть ограничения против газопровода, но пока не собираются вмешиваться во внутренние дела Германии. Впрочем, директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов сомневается, что на судьбу проекта как-то можно повлиять: «Если помните, очень мощная была история, когда Германия объявила о том, что Навальный якобы отравлен “Новичком”. И, конечно, сам факт, что Германия это сделала, что он находился в Берлине, был очень мощным инструментом. И тогда действительно было ощущение, что Германия может связать Навального с “Северным потоком-2”. Но у нее есть вполне предметный экономический интерес.

В чем парадокс-то? Санкции уже введены, санкции против “Фортуны” введены, все страховщики, которые могли убежать, убежали, сертификационные компании убежали. Тем не менее, в датских водах стройка идет.

Надо тогда только десант уже высаживать».

В самой Германии, к слову, поддержали идею ввести санкции против России за приговор Навальному, но заявили, что по «Северному потоку-2» их позиция не изменилась. Теперь слово за США. Там команда нового президента еще входит в курс дел. И все заявления звучат очень размыто, создавая еще большую неопределенность.