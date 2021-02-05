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Макрон назвал реальный срок Навальному ужасной ошибкой

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному ошибкой «в том числе для стабильности России». Напомним, 2 февраля российский суд заменил политику условный срок на реальный.

«Я думаю, что это было ужасной ошибкой даже для стабильности в России»,— цитирует Reuters слова господина Макрона, сказанные им во время онлайн-форума, организованного Атлантическим советом. «Ситуация с Навальным — серьезное дело, поэтому мы решили ввести санкции. Я сожалею об этом решении»,— приводит его слова «РИА Новости».

Ранее президент Франции назвал решение российского суда в отношении Алексея Навального «неприемлемым». «Политические разногласия никогда не являются преступлением»,— сказал он и призвал власти РФ немедленно освободить оппозиционера. Помимо господина Макрона, с таким призывом выступили представители США и Германии.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил господину Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и назначил ему два года восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Многие страны и международные организации призвали российские власти немедленно освободить оппозиционера.

Какие санкции против России могут ввести из-за приговора Алексею Навальному — в материале “Ъ” «Запад перебирает инструменты давления».

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