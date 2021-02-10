Возвращение к очному формату обернулось трудностями

Студенты столичных вузов вернулись с «дистанционки» и пожаловались на проблемы с организацией очного обучения. 8 февраля для московских институтов и университетов второй семестр начался в привычном очном формате — до этого три месяца студенты посещали пары только в Zoom и Skype. Теперь же в части вузов и обучающиеся, и профессора полностью вернулись в аудитории, а в части, например, в МГУ и МГИМО, совмещают офлайн- и онлайн-занятия.



Как началось полугодие в университетах? И с какими проблемами столкнулись студенты? В МГУ имени М.В. Ломоносова за первые дни обучения обнаружились сложности с расписанием пар, рассказала студентка магистратуры исторического факультета Татьяна:«Мы провели на “дистанционке” практически целый год, сложно сейчас снова организовать очные пары так, чтобы всем это было удобно. Учитывая, что у нас еще чередуются очные и дистанционные дни, то получается, что они нередко совпадают и перекрывают друг друга.

И чаще всего с такой проблемой сталкиваются преподаватели: у них в один день стоят и очные пары, и дистанционные, и им приходится уже индивидуально договариваться с учебными группами, чтобы как-то решить этот вопрос, потому что многим требуется полтора часа, чтобы добраться от университета до своего дома. Эту проблему очень сложно будет решить, просто потому что никто не думает, что она возникнет. Я сама живу в общежитии, и нас в комнате трое, мои соседки на курс младше, расписание у нас не совпадает, но в этом-то и проблема. У нас бывают дни, когда мы все учимся на “дистанционке”, и у всех у нас, например, стоят первой парой языки, и нам нужно в одной комнате сидеть и говорить, что довольно затруднительно, потому что мы слышим и друг друга, и преподавателей. В результате кому-то приходится постоянно уходить из комнаты, а в общежитии, помимо своей комнаты, довольно сложно найти место, где можно позаниматься».

Между тем одним из главных условий возвращения студентов столицы в аудитории было строгое соблюдение мер безопасности, в том числе ношение масок и обязательная термометрия. В прошлом году проблемы с выполнением этих правил возникали, например, у МГТУ имени Н.Э. Баумана. В этом семестре за исполнением всех требований стали следить строже, подчеркнул студент второго курса Бауманки Денис. Тем не менее, по его словам, большие скопления людей в университете все же возникают: «Температуру, разумеется, меряют, в коридорах установлены устройства, обеззараживающие воздух.

Что касается средств индивидуальной защиты, большая часть ходит в масках, но у нас все еще стоят проверяющие на этажах.

Некоторые преподаватели делают замечания, если студенты идут без масок, некоторые нет. Бывает, у нас возникают проблемы с лифтами, поскольку они устаревшие, из восьми может работать четыре-пять, и во время перемены бывает столпотворение, приходится подниматься пешком. Но она решается: через несколько лет, вероятно, их будут менять».

Как сообщают СМИ, часть иногородних студентов московских вузов просто не смогли вернуться в столицу к началу семестра из-за поздно опубликованного расписания и форс-мажорной погоды. С похожей проблемой сталкиваются и иностранные студенты, рассказала “Ъ FM” студентка МГИМО из Киргизии Асель. По ее словам, часть иностранцев смогут приехать только к середине семестра, да и те, кто уже прилетел, сталкиваются с трудностями из-за обязательного двухнедельного карантина:

«Когда я вернулась в Россию, меня посадили на карантин. Когда я написала своему куратору, будут ли меня подключать онлайн к парам, она сказал: “Нет, подключаем только тех, кто находится за пределами РФ”. Получилась очень смешная ситуация: я не могу присутствовать на парах, потому что фактически нахожусь в России, но сижу на карантине. У нас только один регулярный рейс в неделю, и учеба не считается достаточным основанием, чтобы полететь в Москву другими рейсами.

Цены бешеные — 60-80 тыс., хотя обычно в феврале билеты стоят 6-8 тыс.

Поэтому многие, конечно, не смогли купить билеты в январе-феврале, тем более запланировать так, чтобы прилететь и отсидеть карантин, и потом выйти нормально 8 февраля. На какую дату нашли билеты, на такую и купили».

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Кроме того, в социальных сетях некоторые московские студенты жалуются на проблемы с разблокировкой социальных карт. А иногородние обучающиеся Московского государственного института культуры сообщали СМИ, что не могут заселиться в общежития. Впрочем, представители вуза рассказали РБК, что такая проблема может возникать только у студентов-заочников.

Ульяна Миненкова