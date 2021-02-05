«Образование должно быть живым»

Георгий Варганов, Московский городской педагогический университет: «Приказ Роспотребнадзора никто не отменял: термометрия при входе будет организована и для сотрудников, и для студентов. Распределение посадочных мест не по двое, не по трое, а они садятся по одному, через одного, делят на подгруппы. И плюс к этому, естественно, у нас установлены еще дезинфекторы, дезинфекция рук происходит постоянно. То есть мы уже в принципе подготовились к этому мероприятию, уже даже после первой волны у нас все было готово. Очная форма для студентов в большей степени важна, потому что воочию гораздо важнее, нежели в дистанте, в дистанте кто-то уходил чай пил в тот момент, когда преподаватель что-то рассказывал, а здесь уже такого невозможно».

Александр Страдзе, Институт естествознания и спортивных технологий Московского городского педагогического университета: «Что касается бакалавриата, мы стараемся всех вывести на очный формат. Что касается магистратуры, мы здесь даем право магистрантам все-таки выбрать для себя удобную форму. У нас получается, что преподаватели, соскучившись, наверное, очень хотят контактной формы, люди все-таки должны, так сказать, чувствовать аудиторию, в отличие от студентов, которые все-таки хотят учиться дистанционно, и их тоже можно понять. Еще у нас есть определенный риск: эпидемиологическая обстановка не очень хорошая, и они хотят все-таки учиться в удаленном режиме».

Михаил Кириллов-Угрюмов, Научно-исследовательский университет Московского инженерно-физического института: «Мне 65+, и я сижу же на домашнем карантине, но что касается возвращения студентов в вузы, я считаю, что это очень важно, потому что без живого общения образование невозможно. Это полный абсурд. И некоторым каким-то образом будет дозволено вживую общаться, но указ Собянина никто не отменял, и нас, так называемых 65+, по-прежнему должны держать дома. Преподавать дистанционно гораздо сложнее, чем преподавать вживую, поэтому скорее бы все это закончилось, потому что образование должно быть живым. Любое исключение живого общения — это беда. Конечно, есть провалы, потому что всегда в диалоге постигается истина».