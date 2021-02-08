Вузы подготовили очные пары

Столичные студенты вернулись к очному обучению. Но вузы, как выяснил “Ъ FM”, не готовы полностью отказываться от онлайн-формата. Согласно указу Сергея Собянина, с 8 февраля получать высшее образование снова можно в стенах университетов. На дистанционное обучение учащихся вузов перевели 13 ноября, их транспортные карты были заблокированы. Теперь доступ к ним восстановлен, уточнил мэр. “Ъ FM” обсудил с ректорами учебных заведений, готовы ли они к возвращению студентов в аудитории и какие примут меры безопасности.

Ректор Финансового университета при правительстве Михаил Эскиндаров сообщил, что к офлайн-формату возвращается подавляющее большинство учащихся, в связи с чем усилена профилактика не только в стенах вуза, но и в общежитии: «Все студенты, за исключением магистров, начинают занятия в офлайн-формате. Все подготовлено, на всех постах есть специальное оборудование и люди, которые будут измерять температуру тела, потребуют, чтобы были маски, тем, у кого их нет, будут выдавать.

Мы постарались сделать так, чтобы за каждой учебной группой были закреплены соответствующие аудитории, чтобы не было встречных потоков студентов по университету.

У нас в общежитиях живет около 5 тыс. студентов, для них также предусматриваются меры предосторожности. Если появятся учащиеся, у которых проявятся признаки заболевания, они будут срочно изолированы, для этого есть специальное помещение. Требование к маскам остается также, потому что общежитие — это общественное место. Постараемся обеспечить, чтобы посторонние люди реже посещали общежитие».

Во Всероссийском государственном институте кинематографии к обучению в аудиториях возвращают в первую очередь студентов начальных курсов, рассказал “Ъ FM” ректор ВГИКа Владимир Малышев, а вот пожилые преподаватели смогут выбрать, как вести занятия — очно или онлайн. «Не хватает студенческой жизни, общения. Сейчас мы будем активнее вытаскивать на очное обучение первокурсников, потому что некоторые третьекурсники говорят, что им так даже удобнее, потому что они сами могут планировать время, какие-то съемки у них есть, домашние задания выполняются. Что касается первого и второго курса, конечно, надо, чтобы они втягивались. Мастерство по интернету все-таки не передашь. У преподавателей старше 60 лет есть право читать лекции дистанционно, большое количество педагогов так и делает. В то же время многие педагоги старшего возраста пишут нам добровольные заявления, что хотят выйти в очном режиме. Но даже если они выходят, то мы все равно стараемся их обезопасить, чтобы была рассадка на безопасное расстояние студентов и от педагога, и друг от друга»,— заключил Малышев.

В Московском физико-техническом институте за время удаленной работы эффективность обучения повысилась, отметил ректор МФТИ Николай Кудрявцев, поэтому вуз намерен оставить многие элементы онлайн-образования и после возвращения студентов в аудитории. «Мы начинаем очное обучение, но, конечно, тот опыт, который у нас уже был, мы будем использовать, потому что элементы дистанционного образования, оказывается, где-то очень эффективны. Мы не ожидали такого в весеннем семестре — ребята его сдали значительно лучше. Когда у студентов появилась возможность больше влиять на свой учебный процесс, то есть выбрать преподавателя, курс, еще что-то, интерес ребят к обучению резко повысился. С другой стороны, преподавателям, чтобы свои курсы, которые они привыкли читать с мелом в руке, переложить быстро в онлайн, тоже пришлось поработать. И вот вместе эти два фактора дали этот замечательный эффект»,— пояснил Кудрявцев.

А вот для студентов Высшей школы экономики с 8 февраля ничего не меняется — они полностью вернутся в аудитории только весной. В вузе применяется модульная система обучения, которую решили не менять, отметила директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина: «Мы только с 4 апреля возвращаемся полностью к очному формату. У нас и февраль, и март пройдут в том формате, в котором мы сейчас работаем, очно-заочные выступления намечены до конца марта. Добровольную вакцинацию для преподавателей внутри вуза организовали. Дело в том, что у нас нет традиционных каникул, у нас модульная система, в соответствии с модулями есть свое расписание по разным мегафакультетам».

Студенты вузов последними в Москве вернулись к очному формату. Еще в январе с «удаленки» перевели старшеклассников общеобразовательных школ, учащихся колледжей, воспитанников детских спортшкол и учреждений дополнительного образования.

Григорий Колганов, Александр Рассохин, Иван Якунин, Ольга Сергиенко