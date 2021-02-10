Москва направит международным организациям материалы о поддержке протестов в РФ из-за рубежа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила перед комиссией Госдумы по расследованию зарубежного вмешательства во внутренние дела страны. По ее словам, так действует Запад. МИД России отправит международным организациям информацию о поддержке из-за рубежа протестных акций сторонников оппозиционера Алексея Навального, заявила госпожа Захарова.

«Речь идет об очередной фазе вмешательства во внутренние дела путем оказания влияния на внутриполитические процессы и, соответственно, мобилизации санкционных же настроений. Это прямая цепочка,— сказала госпожа Захарова (цитата по "РИА Новости").— Основная задача инициаторов не забота о здоровье российского гражданина (Алексея Навального.— “Ъ”), не выяснение истинных причин, что с ним произошло».

«Мы переведем все это на (иностранные.— “Ъ”) языки, отправим в международные организации и дадим указания нашим посольствам, чтобы они это активно продвигали»,— добавила она (цитата по ТАСС).

Мария Захарова увидела влияние Запада в запланированной на 14 февраля акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Они призывают россиян в День святого Валентина выйти во дворы со включенными фонариками на телефонах. Посольство США отрицает вмешательство Вашингтона в подготовку протестов в России.

Координатор региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков ранее сообщил, что штабы до весны приостанавливают проведение еженедельных протестов. Однако позже он анонсировал акцию с фонариками на 14 февраля. Предыдущие протесты прошли по всей стране 23, 31 января и 2 февраля. Демонстранты требовали освободить Алексея Навального. Суд заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

О запланированной на 14 февраля акции — в материале “Ъ” «Леониду Волкову захотелось романтики».