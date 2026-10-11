Ферстаппен побил рекорд Шумахера по числу побед в «Формуле-1» за одну команду.
11.10.2026, 17:19
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем 17-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Сингапура. Гонка прошла на городской трассе «Марина-Бей». Для четырехкратного чемпиона это вторая победа в сезоне и вторая подряд. Следующий этап чемпионата — Гран-при США — пройдет в Остине с 23 по 25 октября.
Второе место занял гонщик Ferrari Шарль Леклер, уступивший победителю 7,335 секунды. Третьим финишировал представитель Mercedes Кими Антонелли с отставанием 24,573 секунды. В первую пятерку также вошли пилоты McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
Ферстаппен впервые в карьере выиграл Гран-при Сингапура. Кроме того, на этом этапе он победил в спринтерской гонке. Неделей ранее нидерландец стал первым на Гран-при Бахрейна, который в этом сезоне состоялся в Малайзии.
Победа в Сингапуре стала для Ферстаппена 73-й в карьере в «Формуле-1». По числу выигранных Гран-при нидерландец вышел на чистое второе место в истории чемпионата, обойдя Михаэля Шумахера. Первое место рейтинга занимает Льюис Хэмилтон с 84 победами.