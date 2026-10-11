Ферстаппен побил рекорд Шумахера по числу побед в «Формуле-1» за одну команду.

Ферстаппен впервые в карьере выиграл Гран-при Сингапура. Кроме того, на этом этапе он победил в спринтерской гонке. Неделей ранее нидерландец стал первым на Гран-при Бахрейна, который в этом сезоне состоялся в Малайзии.