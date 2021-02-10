Посольство США отрицает вмешательство Вашингтона в подготовку протестов в России

Американская дипмиссия заявила, что США никак не вовлечены в организацию протестов в России, а все подобные обвинения — это попытка помешать свободе выражения мнений россиян. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела влияние Запада в запланированной на 14 февраля акции сторонников оппозиционера Алексея Навального.

«США никоим образом не вовлечены в организацию протестов в Москве или России. Любые (подобные.— “Ъ”) обвинения или инсинуации — это лишь попытка отвлечь внимание общественности и СМИ от стремлений граждан РФ мирно выразить свое мнение»,— прокомментировали в посольстве США «Интерфаксу» слова госпожи Захаровой.

Ранее Мария Захарова заявила в эфире «Эха Москвы»: «За всеми людьми, которые сейчас называют себя оппозиционерами и призывают к незаконным акциям, мы видим западных кураторов». По ее словам, подготовка объявленной сторонниками Алексея Навального акции «Любовь сильнее страха» похожа на организацию протестов на территории других стран «со стороны США, натовских, брюссельских структур».

Напомним, 23 и 31 января, а также 2 февраля в ряде российских городов прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. Было задержано более 11 тыс. человек. 4 февраля Леонид Волков в эфире программы Navalny Live в YouTube сообщил, что штабы до весны приостанавливают проведение еженедельных протестов. Однако позже он анонсировал акцию с фонариками на 14 февраля.

Подробнее о запланированной акции — в материале “Ъ” «Леониду Волкову захотелось романтики».