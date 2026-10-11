Трамп объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной
11.10.2026, 17:24
Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, перемирие вступает в силу немедленно. О его сроках американский президент не уточнил. Официальных комментариев со стороны России и Украины пока не было.
«С этого момента между Россией и Украиной действует энергетическое перемирие. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!» — написал Дональд Трамп в Truth Social.