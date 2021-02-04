Урал сорвался с запретов

В Свердловской области вторую неделю фиксируется постепенное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, на фоне чего власти начинают ослаблять карантинные ограничения. Барам и ресторанам разрешили работать в ночное время, из аэропорта Кольцово возобновили рейсы за границу. Также был отменен дистант для студентов колледжей и техникумов, а частные детские сады смогут работать в полную силу. Представители ресторанного и туристического бизнеса отмечают значительный рост спроса на их услуги.



Свердловские власти начали снимать ограничения на фоне снижения заболеваемостью COVID-19 и начавшейся вакцинации. Так, первым компонентом вакцины привито свыше 43,6 тыс. свердловчан, завершили вакцинацию 8 тыс. человек.

В связи с этим губернатор Евгений Куйвашев анонсировал снятие ограничений на работу баров и ресторанов в ночное время с 5 февраля. Напомним, с 29 октября 2020 года заведениям региона запрещено работать с 23:00 до 6:00. «Существующие условия нам позволяют пойти на этот шаг. Но при строгом следовании всем санитарным правилам. Знаю, как нелегко пришлось бизнесу»,— написал губернатор в Instagram. В своем посте он отметил, что читал комментарии ресторатора Евгения Кексина, который часто просил главу региона снять ограничения.

Господин Кексин в беседе с “Ъ-Урал” заявил, что в период запрета на ночную работу ряд баров и клубов понесли серьезные убытки, превышающие 50% от общей выручки заведений, из-за чего многим пришлось закрыться. По словам господина Кексина, заведения «Огонек» и «Alibi», в частности, потеряли около 70% от выручки.

«Сейчас у нас появилась вакцина от коронавируса, нужно же демонстрировать ее эффективность, так что на этом фоне ожидать новых запретов точно не стоит. А это значит, что у ресторанного бизнеса в 2021 году все будет хорошо. Деньги у людей есть»,— отметил ресторатор. Он добавил, что спрос на ночные мероприятие после сообщения губернатора об открытии заведений вырос в несколько раз.

Евгений Куйвашев также объявил, что с 8 февраля заканчивается дистанционное обучение для студентов колледжей и техникумов. А частные детские сады, которые сейчас работают с 50%-ной наполняемостью, смогут вернуться к полной загрузке. Кроме того, ранее был снят запрет на проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта с количеством посетителей, не превышающим 30% от вместимости объекта. Сейчас разрешено заполнять трибуны и места на 50%.

В конце января правительство РФ приняло решение возобновить с 8 февраля международные перелеты из аэропорта Кольцово. В связи с этим авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о старте продаж билетов по нескольким международным направлениям. В феврале авиакомпания будет выполнять перелеты из Екатеринбурга в Ереван (Армения), Минск (Беларусь), Дубай (ОАЭ), а марте запустит рейсы в Ларнаку (Кипр). Авиакомпания «Победа» также объявила об открытии 1 апреля прямых рейсов из Екатеринбурга в Стамбул (Турция).

Представители туристической отрасли отмечают, что после объявления об открытии международных рейсов из Кольцово, спрос на туры по всем доступным направлениям резко вырос. Цены также поднялись на 20–30% в сравнении с периодом до закрытия границ. «Связано это с тем, что частота рейсов была значительно снижена, а курсовая разница за прошлый год выросла»,— пояснила директор туристической компании «Зима-Лето» Ольга Гуляр.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отметил, что стоимость перелетов и туров по некоторым направлениям, например в Ереван, все же снизилась. По другим направлениям цены могут скорректироваться к лету, но при условии оказания зарубежными государствами поддержки местным авиакомпаниям. «Поддержка, безусловно, должна оказываться, если страны хотят привлекать к себе туристов. Турция, после того как несколько лет назад на год ушла с российского рынка, выдавала прямые дотации и компенсации авиаперевозчикам или чартодержателям, чтобы те могли снизить стоимость перелетов»,— пояснил “Ъ-Урал” господин Мальцев.

Он добавил, что в данный момент спрос на международные направления не очень высок, так как осенне-зимний период никогда не был особо привлекательным для туристов.

Господин Мальцев отметил, что если эпидемиологическая ситуация в мире наладится, то к лету будет минимум шесть зарубежных авиакомпаний, летающих из Кольцово. Кроме того, сейчас ведутся переговоры с европейскими и корейскими авиакомпаниями, а также компаниями стран Персидского залива.

Организации ресторанной и туристической отраслей ожидают последующего ослабления карантинных мер. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил, что в данный момент вероятность нового локдауна в Свердловской области минимальная. «Если не произойдет ничего сверхъестественного, ограничений не будет. В данный момент все, с точки зрения ограничений и вакцинации, сделано очень четко. И руководство страны, и руководство региона понимают, насколько страшным и непоправимым может быть введение новых ограничений»,— подчеркнул он.

Илья Смирнов