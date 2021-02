Грандополучатели

На следующей неделе Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) будет обсуждать реформу Лиги чемпионов. По данным AP, новый формат главного еврокубка будет существенно отличаться от нынешнего. В ней примут участие не 32, а 36 команд, при этом «лишние» путевки достанутся представителям топовых чемпионатов. Еще радикальнее возрастет количество матчей в основном раунде для попавших туда клубов — перед выходом в play-off каждый проведет их не шесть, как сейчас, а десять, что, возможно, позволит подписать более выгодные телевизионные контракты.

Агентство AP, ссылаясь на три источника, обнародовало план реформы Лиги чемпионов. Предполагается, что руководители 55 национальных федераций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций, будут ознакомлены с проектом в ближайший вторник. Реформированную Лигу чемпионов UEFA намерен запустить в 2024 году.

Это сообщение появилось спустя неделю после того, как о радикальной реформе главного еврокубка рассказало испанское издание As. По его данным, президент UEFA Александр Чеферин готовит ее совместно с пятью клубами — испанским «Реалом», итальянским «Ювентусом», английским «Манчестер Юнайтед», французским ПСЖ и турецким «Фенербахче». As назвал проект суперчемпионатом, имея в виду не только масштаб, но и тот факт, что ведущая роль в нем будет принадлежать европейским грандам. Они, например, будут соучредителями компании, которая будет управлять турниром, а для разработчиков реформы в настоящий момент помимо его формата и календаря важнейшими являются бизнес-модель состязания и вопрос распределения доходов от него. As считает, что проект будет рассчитан на период с 2024 по 2033 год, но «при наличии полного консенсуса» он может быть запущен даже раньше — в 2022 или 2023 году.

«Суперчемпионская» лига — это ответ UEFA на появившуюся в прошлом году новость о придуманной топовыми клубами для самих себя Суперлиге с 16 или 18 участниками в качестве альтернативы Лиге чемпионов. Турнир планировалось проводить по схеме, похожей на соревнования американских спортивных лиг,— с долгим (около 30 матчей на каждую команду) регулярным первенством и кубковой частью. В качестве вдохновителя проекта в сообщениях указывался президент «Реала» Флорентино Перес, а потенциального инвестора — JP Morgan, якобы согласившийся открыть кредитную линию на $6 млрд. Международная федерация футбола (FIFA) и UEFA заняли непримиримую позицию по отношению к Суперлиге. В совместном заявлении этих организаций отмечалось, что клубы и футболисты, которые выступят в турнире, будут подвергнуты санкциям. А глава Европейской ассоциации футбольных клубов (ECA), президент «Ювентуса» Андреа Аньелли признался, что поддерживает прорабатываемую UEFA реформу Лиги чемпионов, затеянную в виде противовеса Суперлиге.

Согласно информации, полученной AP, головная континентальная футбольная структура решила действительно кардинально поменять схему проведения Лиги чемпионов. Количество участников основной стадии увеличится с 32 команд до 36, а четыре «лишних» слота будут заполнены представителями «большой пятерки»: Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Причем UEFA хочет заполнять их, предоставляя что-то вроде wild card. Иными словами, такие путевки будут доставаться клубам не по итогам национальных соревнований, а благодаря «историческому бэкграунду». Следовательно, у наиболее известных грандов фактически не будет шанса проскочить мимо Лиги чемпионов.

От разбивки команд на группы UEFA отказывается. Вместо них для определения участников play-off появится турнир по швейцарской системе, активно применяемой в шахматах. Суть ее сводится к тому, что в каждом туре, начиная со второго, пары соперников составляются таким образом, чтобы между собой пересекались команды с наиболее близкими показателями. Это позволяет, во-первых, избежать откровенно проходных игр, а во-вторых, ввести элемент непредсказуемости, поскольку участники не знают точно, с кем именно им придется играть в следующем матче. Интриги добавит и «укрупнение» play-off. Фактически в него добавляется один раунд: в 1/8 финала напрямую выйдут восемь лучших клубов, а 16 следующих по рейтингу сыграют друг с другом за право присоединиться к ним.

Акцент в объяснении целесообразности такого формата UEFA собирается сделать на «уплотнении» календаря. Каждый клуб в основном раунде проведет не шесть, а десять матчей, а благодаря швейцарской системе значительная часть из них — это будут встречи между примерно равными соперниками. В общей сложности число игр в основном раунде вырастет почти вдвое — с 96 до 180. И это обстоятельство тоже будет козырем UEFA в переговорах по поводу контрактов на показ турнира с телекомпаниями.

Алексей Доспехов