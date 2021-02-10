«Автодор» рассказал о реконструкции участка трассы М-4 в Геленджике

Директор краснодарского филиала госкомпании «Автодор» Сергей Аникин рассказал, как будет проводится реконструкция федеральной трассы М-4 «Дон» в районе Геленджика. Как сообщает пресс-служба администрации курорта, обсуждение этого вопроса прошло в рамках заседания депутатской комиссии по экологии и градостроительству.

Дорожные работы предполагают ремонт на трех участках. Первый - от поселка Светлый до ул. Луначарского с двумя развязками и двумя надземными пешеходными переходами. Второй участок – от въезда в Геленджик до Марьиной рощи с тремя транспортными развязками, четырьмя надземными и тремя подземными переходами. Работы на этих участках планируется завершить в 2023 году. Завершение работ на третьем участке – дорога и развязка в районе села Виноградное – планируется в конце 2021 года.

По словам Сергея Аникина, в квартирах, которые будут испытывать максимальную шумовую нагрузку из-за того, что их окна выходят на транспортную развязку, будут заменены стеклопакеты на конструкции с лучшими техническими характеристиками. Замена начнется, когда позволит погода, уточнил он. Квартиры, в которых потребуется замена стеклопакетов, «Росавтодор» определит самостоятельно, для людей замена будет сделана бесплатно, подчеркнул директор краснодарского филиала «Автодора».

Как писал “Ъ-Кубань” ранее, ремонтом участка трассы М-4 в Геленджике займется Белгородский «Белдорстрой». Торги были объявлены в декабре 2020 года. Предполагалось, что начальная стоимость работ составит 1,54 млрд руб.

Во время реконструкции планируется выполнить переустройство линий наружного освещения и сетей связи, усилить дорожную одежду и обустроить новую в тех местах, где предусмотрено расширение проезжей части.

Кроме того, планируется отремонтировать шесть мостовых сооружений, 14 остановок общественного транспорта, на которых построят 10 новых автопавильонов. Также будет проведен ремонт и демонтаж подпорных стен, строительство водопропускных труб, тротуаров, установка барьерного и перильного ограждения и др.

Елена Зуева