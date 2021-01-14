На ремонт участка трассы М-4 «Дон» в Геленджике потратят 1,5 млрд рублей

Государственная компания «Автодор» объявила конкурс на проведение капитального ремонта трассы М-4 «Дон». Об этом говорится в материалах компании.

Капитальный ремонт пройдет на участке км 1494+000 - км 1503+000 протяженностью 9,4 км. Он проходит по территории Геленджика и села Возрождение.

Согласно конкурсной документации, во время реконструкции планируется выполнить переустройство линий наружного освещения и сетей связи, усилить дорожную одежду и обустроить новую в тех местах, где предусмотрено расширение проезжей части. Кроме того, планируется отремонтировать шесть мостовых сооружений, 14 остановок общественного транспорта, на которых построят 10 новых автопавильонов. Также будет проведен ремонт и демонтаж подпорных стен, строительство водопропускных труб, тротуаров, установка барьерного и перильного ограждения и др.

После капитального ремонта расчетная скорость на этом участке составит 120 км/ч.

Начальная стоимость работ составит 1,54 млрд руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 января 2021 года. Подведение итогов состоится 26 января 2021 года. Сроки проведения работ – с момент заключения договора до 15 октября 2022 года. При этом в 2021 году исполнитель должен отремонтировать не менее 4,5 км участка.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, проектная документация на проведение работ была подготовлена ООО «ИнжПроектСтрой» и одобрена в феврале 2020 года. В июле 2020 года Главэкспертиза России повторно проверила сметную стоимость и выдала положительное заключение на реконструкцию участка.

Алексей Белянин