Ремонтом участка трассы «М-4» в Геленджике займется белгородский «Белдорстрой»

Госкомпания «Автодор» выбрал подрядчика для ремонта 9,15 км федеральной трассы М-4 «Дон». Согласно данным официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, тендер на ремонтные работы дорог в Геленджике на участке км 1494+000 - км 1503+000 выиграла компания ООО «Белдорстрой».

Заявку на выполнение работ по капремонту подали три компании. Один из участников не был допущен к торгам по результатам рассмотрения первых частей заявок. В результате рассмотрения второй части документации победителем закупки стало ООО «Белдорстрой», предложившее цену 1,52 млрд руб. против 1,5 млрд руб. конкурента.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Белдорстрой» зарегистрировано в Белгороде в 2004 году. Основной вид деятельности – строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. В 2019 году выручка компании составила 5,12 млрд руб., чистая прибыль – 48,1 млн руб. Владельцами указаны Николай и Владимир Степашовы.

По информации СМИ, семья Степашовых близка к бывшему губернатору Белгородской области Евгению Савченко, который сейчас является членом Совета Федерации.

Как писал “Ъ-Кубань” ранее, первоначально предполагалось, что начальная стоимость работ составит 1,54 млрд руб. Во время реконструкции планируется выполнить переустройство линий наружного освещения и сетей связи, усилить дорожную одежду и обустроить новую в тех местах, где предусмотрено расширение проезжей части.

Кроме того, планируется отремонтировать шесть мостовых сооружений, 14 остановок общественного транспорта, на которых построят 10 новых автопавильонов. Также будет проведен ремонт и демонтаж подпорных стен, строительство водопропускных труб, тротуаров, установка барьерного и перильного ограждения и др.

После капитального ремонта расчетная скорость на этом участке дороги составит 120 км/ч. В 2021 году исполнитель должен отремонтировать не менее 4,5 км участка.

Елена Зуева