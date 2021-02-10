Посол РФ в Лондоне: новые санкции не повлияют на внешнеполитический курс России

Возможные санкции против России не повлияют на внешнеполитический курс страны, считает посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

«Естественно, мы ожидаем, что после визита Борреля будет сначала встреча министров, затем саммит, и какие-то новые санкции по линии Евросоюза будут объявлены. Великобритания идет здесь своим путем, после выхода из Евросоюза она дублирует санкции, которые вводит Евросоюз, но уже на национальной основе <…> Но какого-либо влияния на внешнеполитический курс России это не оказывает, на принятые решения тоже»,— сказал посол (цитата по «РИА Новости»).

Он также напомнил, что после выхода из Евросоюза Великобритания собиралась ввести собственные санкции, повторяющие ограничительные меры европейских стран. «В некоторой части они уже изобретают свои санкции, потому что "закон Магнитского" на уровне Евросоюза не был принят, а британцы приняли свой и вписали туда несколько человек под так называемый "закон Магнитского"»,— добавил дипломат.

Жозеп Боррель был в Москве с 4 по 6 февраля. В рамках поездки он встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Основными темами их встречи стали задержание оппозиционера Алексея Навального, замена его условного срока на реальный, разгон участников протестных акций и уголовное преследование сторонников политика. Итоги визита вызвали резкую критику в Брюсселе за мягкую позицию главы дипломатии Евросоюза. После визита он заявил, что Россия не оправдала ожиданий Евросоюза, «так и не став современной демократией», и дал понять, что готов инициировать расширение санкций против России.

Подробнее — в материале “Ъ” «Жозепу Боррелю предъявлены тяжкие унижения».