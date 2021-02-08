Члены Европарламента потребовали отставки Борреля после его визита в Москву

Среди членов Европарламента растет недовольство недавним визитом главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву, сообщает EUobserver. Депутат от эстонской партии «Отечество» Рихо Террас даже обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой отправить в отставку господина Борреля.

«Мы считаем, что президент Европейской комиссии должен принять меры, если господин Боррель не уйдет в отставку по собственному желанию»,— написал господин Террас в письме, под которым он призвал подписаться других членов Европарламента. Впрочем, как отмечает EUobserver, Европейская комиссия не решает вопросы о назначении или снятии с должности главы дипломатии ЕС, так что обращение господина Терраса может остаться без последствий.

Жозеп Боррель был в Москве с 4 по 6 февраля. По итогам встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым он сказал, что призвал российскую сторону освободить политика Алексея Навального. При этом в ходе командировки господин Боррель выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет сертифицирована в ЕС.

По возвращении в Брюссель господин Боррель написал пост в блоге со своими впечатлениями от визита в Москву. В частности, он допустил обсуждение с министрами иностранных дел стран ЕС возможных санкций из-за дела Алексея Навального. Он допустил, что в случае санкций может быть применен механизм утверждения ограничений за нарушения прав человека. Этот механизм, который СМИ сравнивают с «актом Магнитского» США, позволяет вводить санкции вне зависимости от того, где были допущены нарушения прав.

О результатах визита — в материале “Ъ” «Жозепа Борреля остроумно препарировали».

Кирилл Сарханянц