США осудили насилие против протестующих в Мьянме

США осуждают насилие против протестующих в Мьянме и призывают военных отказаться от власти, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Мы повторяем наш призыв к вооруженным силам отказаться от власти, восстановить демократически избранное правительство, освободить задержанных, снять ограничения на телекоммуникации и воздерживаться от насилия»,— приводит слова господина Прайса Reuters. Он добавил, что США проводят оценку необходимой помощи Мьянме с тем, чтобы для военных в случае отказа уйти из власти наступили «серьезные последствия».

Ранее стало известно о применении военными резиновых и боевых боеприпасов при разгоне демонстрации в столице Мьянмы Нейпьидо. В результате пострадали как минимум четыре человека, одна женщина попала в больницу в критическом состоянии. Также полиция применяла против людей водометы.

1 февраля военные Мьянмы взяли под контроль власть в стране и объявили чрезвычайное положение на год. Они арестовали нескольких руководителей страны, в том числе президента Вин Мьинта, лидера правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и других чиновников. Военные обвинили национальную избирательную комиссию и правящую партию в фальсификации выборов. После переворота жители страны начали устраивать акции протеста против военной хунты.

Подробнее о перевороте — в публикации “Ъ” «Мьянма переболела демократией».