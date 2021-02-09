Страны Балтии и Польша могут ввести свои антироссийские санкции по Навальному

Литва, Латвия, Эстония и Польша ведут переговоры по разработке собственного санкционного списка в отношении России, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, в список войдут ответственные за задержание оппозиционера Алексея Навального и последующее изменение его условного срока на реальный.

«Идет согласование с коллегами из стран Балтии списка по применению санкций против лиц, участвовавших в помещении Навального под стражу и в суде над ним»,— сказал журналистам министр (цитата по ТАСС).

Когда будут введены санкции, глава МИД Литвы не уточнил. «Надеемся, что в ближайшее время список будет составлен и согласован на высшем политическом уровне»,— добавил он.

Ранее власти стран Балтии неоднократно заявляли о необходимости введения санкций в отношении России из-за задержания господина Навального. Сегодня, 9 февраля, о необходимости введения ограничительных мер заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, вопрос о санациях будет рассмотрен 22 февраля.

О международной реакции на события в России — в материале “Ъ” «Следующая санкция — Алексеевская».