Дело пущено на самокат У судов нет однозначного мнения о том, считать ли его транспортным средством

Суд в Казани отменил решение нижестоящей инстанции о лишении прав пользователя электросамоката, отказавшегося пройти проверку на опьянение. Ранее ГИБДД доказала в суде, что электросамокат с двигателем мощностью более 250 ватт — это мопед, а его пользователь — водитель, обязанный соблюдать ПДД. Наказанный гражданин успешно обжаловал решение — по мнению суда, электросамокат транспортным средством все же не является. В других регионах судебные органы пока в аналогичной ситуации встают на сторону ГИБДД.

Московский районный суд Казани рассмотрел дело в отношении жителя Казани Дмитрия Котухова, о котором “Ъ” рассказывал ранее. 14 августа 2020 года господина Котухова, управлявшего электросамокатом, остановили инспекторы. Они заподозрили, что гражданин нетрезв, и предложили пройти проверку. Дмитрий Котухов отказался, сотрудники ГИБДД составили материалы об отказе от медицинского освидетельствования и направили их в суд. 10 ноября мировой суд лишил господина Котухова водительских прав. Его электросамокат, по мнению ГИБДД и суда, является мопедом, то есть транспортным средством, поскольку мощность двигателя превышает 250 ватт (на корпусе устройства написано 600 ватт). Сам Дмитрий Котухов, сделал вывод мировой судья вслед за полицейскими, является водителем и обязан подчиняться требованиям ПДД.

Господин Котухов решение обжаловал, настаивая, что в ПДД нет понятия «электросамокат», а в КоАП не содержится санкций для пользователей таких устройств. Кроме того, к мопедам, согласно ПДД, приравниваются устройства, мощность которых превышает 250 ватт в режиме «длительной нагрузки» (наклейка на корпусе говорит о пиковой мощности), но суд первой инстанции экспертизу назначить отказался.

Московский райсуд Казани обратил внимание и на ряд других обстоятельств. Согласно постановлению пленума Верховного суда от 25 июня 2019 года, при рассмотрении дел о правонарушениях по 12-й главе КоАП под транспортными средствами понимаются в том числе «автомототранспортные средства», подлежащие регистрации в ГИБДД, с максимальной мощностью электродвигателя более 4 кВт. Кроме того, согласно п. 1.2 ПДД, лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты, приравниваются к пешеходам.

«Анализ положений пункта не позволяет прийти к выводу о том, что электросамокат является транспортным средством и приравнивается к мопедам,— счел суд.— В соответствии с указанной нормой, к мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные характеристики».

У инспектора не было оснований привлекать Дмитрия Котухова к ответственности, а решение мирового судьи должно быть отменено. Сам господин Котухов сказал “Ъ”, что удивлен таким исходом дела, поскольку был уверен, что районный суд оставит решение в силе.

Суд ограничился констатацией того, что понятие «электросамокат» в ПДД отсутствует, поэтому лицо, им управляющее, не является водителем, комментирует решение адвокат Сергей Радько. «Мысль логичная, с учетом того что мировым судьей не была точно установлена мощность двигателя»,— говорит он. Пока не существует норм, обязывающих производителей самокатов маркировать их, разночтения в судебной практике будут, уверен господин Радько.

Решение Московского районного суда Казани не является руководством к действию для остальных судебных органов, обращает внимание юрист Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахметжанов.

Анализ же практики других судов показывает, что водителей электросамокатов, как правило, наказывают за пьяное вождение и решений потом не отменяют.

Так, 29 октября и 16 декабря 2020 года Люберецкий городской суд Подмосковья и Вахитовский районный суд Казани оставили в силе решения нижестоящих мировых судей о лишении прав водителей, отказавшихся от теста на употребление алкоголя. 3 ноября Ленинский районный суд Тюменской области оставил в силе решение о лишении прав водителя за езду на самокате в нетрезвом виде.

Ситуация говорит о необходимости изменений ПДД в части уточнения понятий «мопед», «электросамокат» и пр. с обязательным указанием их точных характеристик, считает Сергей Радько. Минтранс, напомним, еще в 2017 году подготовил проект для внесения изменений в правила (вводится новая терминология, обязанности пользователей электросамокатов и т. д.), о которых “Ъ” неоднократно рассказывал. Но документ до сих пор проходит согласования, и неизвестно, когда он будет принят.

Иван Буранов