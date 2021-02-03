Минтранс оседлал самокат

Любителям электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) власти готовят новые ограничения. Минпромторг изучает возможность маркировки устройств RFID-метками, которые будут содержать сведения в том числе о мощности двигателя. Таким образом, инспектор, остановив пользователя СИМ, легко выяснит, нужно ли для управления устройством водительское удостоверение. Минтранс при этом собирается в рамках новой редакции ПДД запретить гражданам разгоняться быстрее 25 км/ч. Движение будут контролировать участковые и сотрудники ГИБДД с помощью неких «средств измерений» и даже системы «мониторинга» по зрачкам.

Общественная палата (ОП) в среду обсуждала регулирование движения электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других подобных устройств. Сегодня их пользователи приравнены к пешеходам, велосипедистам или, если двигатель мощнее 250 ватт, к водителям мопедов (нужны права категории М). С 2019 года обсуждается проект изменений в ПДД от Минтранса: устройства данного типа ведомство хочет назвать «средствами индивидуальной мобильности» (СИМ), разрешив ездить на них в том числе по пешеходным дорожкам (но не быстрее 20 км/ч) и проезжей части (только лицам старше 14 лет; при наличии габаритных огней, шлема и др.). В 2020 году проект отправили на доработку в рамках «регуляторной гильотины».

Представитель Минтранса Владимир Луговенко раскрыл детали доработанного проекта. По предложению московских властей решено ограничить скоростной режим для пользователей СИМ лимитом в 25 км/ч (даже на проезжей части).

Движение будут контролировать инспекторы ГИБДД и участковые, которые смогут останавливать пользователей СИМ и «решать все вопросы», пояснил Владимир Луговенко.

«Средства измерения скорости есть,— заявил он.— Да и "цифра" не стоит на месте. По зрачку глаза, по биометрии мониторить все это в будущем также можно». Подробностей технологии чиновник не раскрыл. За нарушения грозит штраф — до 1,5 тыс. руб.

До введения ограничений необходимо классифицировать СИМ, заявила представитель Минпромторга Мария Елкина. Ведомство, по ее словам, уже прорабатывает вопрос обязательной маркировки устройств, но прежде тему надо обсудить с бизнесом. «Например, мы можем маркировать саму конструкцию, но если кто-то заменит двигатель, никто не сможет отследить,— пояснила Мария Елкина.— Чтобы проверить, прошло ли СИМ проверку безопасности, какую скорость развивает, нужно в конструкцию вшивать RFID-метку, которая будет считываться на протяжении всего жизненного цикла устройства».

Специальное приложение позволит понять, «зарегистрирован ли самокат в системе», прошел ли сертификацию и какие документы требуются для вождения, пояснила Мария Елкина.

Общественная палата, в свою очередь, готовит альтернативную версию поправок к ПДД, которая будет направлена в правительство, заявил член ОП Александр Холодов. Он пояснил, что обсуждаемый проект Минтранса не устраивает многих экспертов. В среду палата начала сбор предложений от юристов, блогеров и пользователей СИМ: дискуссия заняла около трех часов, единой позиции пока нет.

Глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов, к примеру, считает, что СИМ нужно приравнять к транспортным средствам, выезжать на пешеходные дорожки им нужно запретить. Виталий Гаевский из МАДИ предложил объединить электроустройства и велосипеды термином «компактный транспорт» (КОТ), пустив на выделенные полосы. Пользователи СИМ должны обладать такими же правами, как и велосипедисты, считает блогер и владелец бизнеса по продаже СИМ Михаил Денисов. Подросткам младше 16 лет выезжать на проезжую часть надо запретить, предложил другой блогер, Сергей Бендер, но на велодорожках можно разгонятся и до 40 км/ч.

Необходимость регулирования СИМ обсуждается с 2017 года, заметил президент Федерации автовладельцев России Максим Едрышов: «Не сделано ровным счетом ничего». «Мы несколько лет топчемся на месте»,— согласился Владимир Луговенко, но часть предложений пообещал учесть в проекте.

Иван Буранов