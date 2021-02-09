Монголия зарегистрировала «Спутник V»

Минздрав Монголии зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Монголия стала 23-й страной, в которой одобрили использование препарата.

«Партнеры в Монголии приняли решение о регистрации вакцины после тщательного изучения данных клинических исследований "Спутник V", продемонстрировавших ее высокую эффективность и безопасность»,— сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, его слова приводит официальный Telegram-канал «Спутник V».

Решение о регистрации в Монголии было принято по ускоренной процедуре без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. Локальным партнером РФПИ выступила фармацевтическая компания Mongol Emimpex Concern LLC.

«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 года. Сейчас вакцина одобрена в Аргентине, Белоруссии, Иране, ОАЭ, Палестине, Ливане, Мексике и других странах. РФПИ ожидает, что к концу недели препарат будет зарегистрирован в 25 государствах. «Спутник V» прошел этап научной консультации регулятора ЕС.

Об одобрении российской вакцины в ЕС — в материале “Ъ” «"Спутник V" входит в плотные слои евросферы».