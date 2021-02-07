РФПИ ожидает регистрации «Спутника V» в 25 странах к концу следующей недели

К концу следующей недели вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть зарегистрирована в 25 странах, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Сейчас препарат одобрен в 19 государствах.

«К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину»,— сказал господин Дмитриев «России 1» (цитата по ТАСС).

РФПИ занимается распространением вакцины «Спутник V». В январе он подал заявление о ее регистрации в Европейское медицинское агентство (ЕМА). Венгрия может стать первой страной Евросоюза, начавшей вакцинацию российским препаратом. По словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, произойти это может уже на следующей неделе.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Спутник V" входит в плотные слои евросферы».