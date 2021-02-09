Вакцина «Спутник V» прошла этап научной консультации регулятора ЕС

Европейское агентство лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) завершило научную консультацию, которая нужна для получения разрешения на применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе.

«В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения»,— сообщили «РИА Новости» в EMA.

20 января Российский фонд прямых инвестиций написал в Twitter, что уже подал заявку на регистрацию «Спутника V». Однако ЕМА пока не получило заявку от производителя вакцины — Центра имени Гамалеи. Сроки регистрации в ЕС можно обсуждать только после этого, сообщил европейский регулятор

Вакцина «Спутник V» Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в августе. Интерес к этому препарату в Европе усилился после сбоев поставок вакцин других производителей, в частности компании AstraZeneca, а также Pfizer и BioNThec. По данным агентства Bloomberg, «Спутник V» занимает четвертое место среди всех вакцин по количеству предзаказов.

О результатах третьей фазы клинических испытаний российской вакцины — в материале “Ъ” «The Lancet расписался за "Спутник V"».