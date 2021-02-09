Booking.com отстаивает монополию

Оператор популярной системы бронирования Booking.com обратился с иском к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Это может быть попыткой оспорить декабрьское решение регулятора. Признав монопольное положение сервиса, служба предписала ему отказаться от пунктов о паритете цен в договорах с отельерами.

Booking.com B. V. (юридическое лицо Booking.com) 4 февраля обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании незаконными решений и действий ФАС. Об этом говорится в картотеке дел. Заявление пока не принято к производству. Суть претензий в материалах не раскрывается. Представители Booking.com B. V. и ФАС на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

В декабре 2020 года ФАС закончила рассмотрение дела о нарушении Booking.com антимонопольного законодательства, которое было заведено после обращения «Опоры России».

Регулятор решил , что сервис злоупотребил доминирующим положением на рынке и навязывал отельерам невыгодные условия сотрудничества.

Речь идет о паритете цен, который должны соблюдать заключающие с Booking.com договоры гостиницы. Такая политика позволяет сервису гарантировать лучшую цену. Она подразумевает, что более низкая стоимость аналогичного номера с теми же датами заезда и условиями бронирования найдена быть не может.

По мнению ФАС, это ведет к ограничению конкуренции на рынке и ущемляет интересы гостиничного бизнеса. Российские гостиницы зависят от Booking.com, и любое действие платформы может оказывать прямое влияние как на коммерческую деятельность гостиниц, так и на потребителей гостиничных услуг, следует из текста решения. ФАС выдала Booking.com предписание об устранении нарушений, потребовав от компании исключить из договоров с отельерами условия о паритете цен и условий предоставления услуг.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников поясняет, что исполнить решение Booking.com должна до 15 февраля. Он предполагает, что делать этот сервис не планирует.

«В европейских странах сервис уже отказался от паритета цен, не понятно, почему к российским потребителям и гостиницам другое отношение»,— сетует господин Кожевников.

Адвокат Forward Legal Олег Шейкин поясняет, что оспаривать решение ФАС Booking.com может в течение трех месяцев, исполнение предписания в этом случае откладывается до дня вступления решения арбитражного суда в законную силу.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев