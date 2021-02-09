Глава Верховного суда: удается взыскивать только четверть назначаемых судами штрафов

Четверть административных штрафов, назначаемых судами, удается взыскивать в России, сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Штрафы составляют две трети наказаний, назначаемых судами (68% или 4 млн 260 тыс. штрафов, назначенных за административные правонарушения в 2020 году). Из них исполнены лишь 17%, приводит ТАСС выдержку из выступления господина Лебедева на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ по итогам работы в 2020 году.

Тем самым, в минувшем году остались неоплаченными более 3,5 млн штрафов, назначенных судами. В 12% случаев суды в 2020 году применили административный арест (779,5 тыс. решений), в 5% — обязательные работы (295,4 тыс.), в 1% — лишение специальных прав (как правило, водительских.— “Ъ”) (70,8 тыс. решений в 2020 году). Еще в 14% случаев суды применили к нарушителям иные наказания (870,8 тыс. решений).

Ранее в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщили, что в 2020 году судебные приставы принудительно взыскали с российских водителей неоплаченных штрафов ГИБДД на 14,5 млрд руб. Ежемесячно в стране возбуждается 200 тыс. исполнительных производств по взысканию штрафов, взыскать удается 75% из них.

Согласно данным ФССП, сумма задолженности по штрафам, назначенным осужденным за коррупцию в 2020 году, достигла более 31 млрд руб. В среднем сумма штрафа составила около 5 млн руб.

О ситуации со штрафами читайте в публикации “Ъ” «Штрафам подправили сроки».