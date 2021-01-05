Осужденные за коррупцию россияне накопили штрафов на 31 млрд рублей в 2020 году

Сумма задолженности по штрафам, назначенным осужденным за коррупцию в 2020 году, достигла более 31 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В среднем сумма штрафа составила около 5 млн руб.

С января по ноябрь у приставов было заведено более 8,5 тыс. производств по взысканию штрафов, выписанным за преступления коррупционной направленности, на 34,5 млрд руб. «На 1 декабря остаток исполнительных производств — 6 395, сумма — 31,1 млрд руб.»,— уточняется в материалах ФССП.

В розыск было объявлено 608 осужденных коррупционеров, задолжавших 1,5 млрд руб. Также разыскивается имущество должников стоимостью более 1,7 млрд руб. В целом за 11 месяцев 2020 года приставы взыскали с 1,7 тыс. осужденных 541,4 млн руб. Более 1,2 тыс. осужденных добровольно выплатили долги по штрафам на 378,3 млн руб.

Ранее в ФССП сообщили, что число исполнительных производств по долгам россиян за последние четыре года выросло почти на четверть. Наибольшее количество должников приходится на Москву, Подмосковье и Краснодарский край. По состоянию на декабрь 2020 года более 4 млн россиян не могли выехать за границу из-за долгов.