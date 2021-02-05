ФССП взыскала с россиян 14,5 млрд руб. автомобильных штрафов в 2020 году

В 2020 году судебные приставы году принудительно взыскали с российских водителей неоплаченных штрафов ГИБДД на 14,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе ФССП. Ежемесячно в стране возбуждается 200 тыс. исполнительных производств по взысканию штрафов, взыскать удается 75% из них.

«В 2020 году судебными приставами-исполнителями возбуждено 24,8 млн исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД. Всего по итогам 2020 года количество исполнительных производств, по которым принудительно обеспечено исполнение, составило 18,4 млн. Взыскано 14,5 млрд руб.»,— сообщили в ФССП.

В столице в конце прошлого года начали рассылать штрафы с камер за разговор по телефону и непристегнутый ремень безопасности. Запуск новой системы был запланирован на ноябрь, но переносился по инициативе МВД из-за рисков вынесения ошибочных штрафов.

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