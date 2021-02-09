Худруком «Гоголь-центра» вместо Серебренникова назначен Агранович

Российский актер и режиссер Алексей Агранович сменил Кирилла Серебренникова на посту художественного руководителя «Гоголь-центра». Господин Серебренников ранее опубликовал письмо из департамента культуры Москвы об истечении 25 февраля его контракта на эту должность.

«Приказом департамента культуры города Москвы Алексей Агранович назначен художественным руководителем Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя" с 26 февраля 2021 года»,— рассказали в пресс-службе депкульта (цитата по «РИА Новости»).

Алексею Аграновичу 50 лет. Ранее он ставил в «Гоголь-центре» постановки «Обыкновенная история» и «Маленькие трагедии». Его опыт режиссуры и продюсирования насчитывает более ста церемоний и шоу. Господину Аграновичу присужден приз «За самое яркое событие» фестиваля «Кинотавр» и ряд других наград.