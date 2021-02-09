Серебренников подтвердил уход с поста худрука «Гоголь-центра»

Театральный режиссер Кирилл Серебренников опубликовал в Instagram письмо департамента культуры Москвы об истечении его контракта на должности художественного руководителя «Гоголь-центра». Согласно документу, действие трудового договора завершится 25 февраля.

Комментируя послание депкульта, господин Серебренников написал, что театр и свобода «важнее и шире, а, значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей». «"Гоголь-центр" как театр и как идея продолжит жить»,— написал режиссер.

Кирилл Серебренников создал «Гоголь-центр» в 2012 году на базе Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя. 2 февраля 2021 года «Гоголь-центру» исполнилось восемь лет. Ассоциация театральных критиков (АТК) обращалась к руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому с просьбой оставить Кирилла Серебренникова на посту худрука.

Как развивалось дело «Седьмой студии» Читать далее

Господин Серебренников был главным фигурантом дела «Седьмой студии». Летом 2020 года его и других обвиняемых признали виновными в хищении бюджетных средств на 128,9 млн руб. Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 800 тыс. руб. Он не признал свою вину.