Чем известен Алексей Агранович

9 февраля Департамент культуры Москвы назначил новым художественным руководителем театра «Гоголь-центр» актера, режиссера и продюсера Алексея Аграновича. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Агранович Алексей Михайлович родился 23 октября 1970 года в Москве. Окончил Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК), актерский курс Альберта Филозова и Армена Джигарханяна (1994).

В 1987 году начал работать на киностудии «Мосфильм» и заниматься в театре-студии «Присутствие» Олега Ферштейна. В 1990 году, по возвращении из армии, стал вольным слушателем актерско-режиссерского курса Сергея Соловьева и Валерия Рубинчика во ВГИКе.

С 1994 по 1995 год работал представителем рок-группы «ДДТ» в Москве и рекламным продюсером компании «Паганель». Также в 1994 году снял свою первую картину — короткометражку «Fragile», этюд по мотивам одноименной композиции Стинга, где главные роли сыграли сам господин Агранович и Марина Блейк. Работа получила специальный приз Московского кинофестиваля «Святая Анна». В тот же период начал играть в частной антрепризе «Театр Антона Чехова», получив роль в спектакле Леонида Трушкина «Подземка», изучал маркетинг.

В 1995 году выступил в качестве организатора концерта групп «ДДТ» и «Калинов мост» в Театре Советской армии в Москве.

С того же года стал активно участвовать как в театральных постановках, так и в съемках фильмов, выступать в качестве режиссера спектаклей, кино, фестивалей и других мероприятий.

В 1996 году совместно с анимационной студией «Шар» создал продюсерскую компанию «Шаровая молния», занимавшуюся организацией развлекательных и торжественных мероприятий.

В 1998 году поступил в труппу театра «Квартет И». Играл в спектаклях «Это только штампы», «Клуб комедии» и других. В 2010 году принял участие в съемках фильма «О чем говорят мужчины».

Его опыт режиссуры и продюсирования насчитывает более 100 церемоний и шоу. С 2000 по 2010 год был режиссером и продюсером церемоний открытия и закрытия Московского международного кинофестиваля. В 2018 году возобновил сотрудничество с оргкомитетом ММКФ. С 2003 по 2010 год и с 2019 года по настоящее время был режиссером премии «Золотой орел». С 2005 года постоянно работает режиссером церемоний открытия и закрытия фестиваля «Кинотавр». Выступал режиссером и продюсером премий ТЭФИ (2009 и 2010 год), «Коммерсант года» (с 2010 по 2013 год), премии Кандинского (с 2009 по 2014 год) и других.

В 2003 году стал соведущим программы «Футбол России», выходившей на телеканалах «Россия» и «Спорт». В 2005 году был арт-директором «Русской ночи» на Международном экономическом форуме в Давосе, а также премии «Белый квадрат» Гильдии кинооператоров России. В 2006 году стал режиссером и ведущим скетч-шоу «Улица Гоголя» на телеканале «РЕН ТВ».

В 2007 году занят пост руководителя отдела развлекательных программ департамента по управлению производством телевизионного холдинга «СТС Медиа». С 2012 года является генеральным продюсером сахалинского международного кинофестиваля «Край света. Восток», с 2019 года — калининградского международного кинофестиваля «Край света. Запад» и Сахалинского открытого кинофестиваля будущего «Игра света».

С 2014 года играет в спектакле «Обыкновенная история», а с 2017 года — в постановке «Маленькие трагедии» «Гоголь-центра».

Стал режиссером трех картин, снялся в 19 фильмах, среди которых «Дедушка моей мечты», «Частица вселенной», «Юморист» и другие. Награжден премией «Золотая маска» за роли в спектаклях «Обыкновенная история» и «Маленькие трагедии».